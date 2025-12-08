Неудачная попытка захода парома Seabridge в Сочи принесла компании убытки

СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Попытка захода парома Seabridge из Трабзона в Сочи в ноябре принесла компании убытки в размере около 90 тысяч долларов, сообщил РИА Новости член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергей Туркменян.

Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил в начале ноября разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания. Вышедшее в путь 5 ноября судно вернулось в Трабзон 9 ноября, пассажиры покинули паром лишь 10 ноября.

"Неудачная попытка захода парома Seabridge из Трабзона в Сочи принесла убытки компании около 90 тысяч долларов", - сказал Туркменян.

Новая попытка запустить рейс парома Трабзон - Сочи, которая планировалась в воскресенье, переносится как минимум на неделю из-за ситуации с безопасностью в Черном море , сообщил в воскресенье РИА Новости представитель компании-перевозчика Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.

После достижения взаимопонимания между министерствами транспорта и иностранных дел России Турции , согласия руководства Федерального агентства " Росморречфлот " и уполномоченных на то органов, паром Seabridge должен был возобновить регулярные, дважды в неделю, пассажирские перевозки между городами Сочи и Трабзон с 8 декабря, сообщал ранее РИА Новости Туркменян.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил РИА Новости, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов, в том числе в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов.