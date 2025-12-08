Премьер Украины участвовала в сговоре против Ермака, пишут СМИ

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Премьер Украины Юлия Свириденко участвовала в сговоре против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщило издание "Украинская правда".
"В один из дней 20-х чисел ноября в кабинете председателя Верховной рады Руслана Стефанчука собралось очень необычное общество. <…> Для вполне тайного разговора сошлись несколько ключевых топ-чиновников страны, включая упомянутого Стефанчука, премьера Юлию Свириденко и топов "Слуги народа". <…> Тайный совет собрался исключительно для того, чтобы придумать, как уговорить Зеленского избавиться от Ермака", — говорится в материале.
По информации СМИ, к тому моменту экс-глава офиса успел поссориться со всеми в команде, в том числе со Свириденко, которой он помогал.
Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки.
Антикоррупционное бюро предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.