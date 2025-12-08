Премьер Украины участвовала в сговоре против Ермака, пишут СМИ

По информации СМИ, к тому моменту экс-глава офиса успел поссориться со всеми в команде, в том числе со Свириденко, которой он помогал.

Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупции в энергетике.