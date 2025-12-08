Рейтинг@Mail.ru
13:13 08.12.2025 (обновлено: 13:14 08.12.2025)
На московском предприятии мужчины отравились парами неизвестного вещества
На московском предприятии мужчины отравились парами неизвестного вещества
происшествия, москва
Происшествия, Москва
На московском предприятии двое мужчин отравились парами неизвестного вещества

Автомобиль скорой помощи в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Два человека получили, по предварительной информации, отравление парами неизвестного вещества на предприятии за контролем качества воды на западе Москвы, на место происшествия прибыли медики, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, в подвальном помещении предприятия за контролем качества воды по адресу: улица Родниковая, дом 7, строение 35 двое мужчин получили отравление парами неизвестного вещества", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших эвакуировали из подвального помещения, на место происшествия прибыли врачи. Обстоятельства инцидента и личности пострадавших уточняются.
