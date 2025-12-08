Задержки поставок оружия ставят под угрозу господство США, пишет Politico

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Многолетние задержки в поставках американского вооружения вынуждают союзников США искать других поставщиков, что ставит под угрозу господство американцев в этой сфере, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника неназванной оборонной компании.

Портал Axios 9 ноября сообщал, что экспорт американского оружия для союзников по НАТО на сумму более чем 5 миллиардов долларов, которое часто перенаправляется Украине, был задержан из-за шатдауна в США. Позднее портал сообщил, что из документов о продаже вооружения, требующих одобрения конгресса, уже скопилась очередь.