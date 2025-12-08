Задержки поставок оружия ставят под угрозу господство США, пишет Politico

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Многолетние задержки в поставках американского вооружения вынуждают союзников США искать других поставщиков, что ставит под угрозу господство американцев в этой сфере, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника неназванной оборонной компании.
По словам источника, многолетнее ожидание поставок вооружения от США вынуждает их союзников задуматься о других вариантах поставщиков.
"Неудачи в осуществлении поставок вовремя ставят американское господство под угрозу", - заявил собеседник издания.
Как сообщил источник, некоторые союзники США по НАТО рассматривают южнокорейские компании в качестве поставщиков танков, истребителей и систем ПВО, поскольку они осуществляют поставки быстрее. Собеседник газеты отметил, что европейская политика устрашения все еще обеспечивается Вашингтоном.
Согласно отчету инспекции Минобороны США, с которым в конце ноября ознакомилось РИА Новости, задержки поставок боеприпасов Украине в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) достигают от одного до восемнадцати месяцев.
Портал Axios 9 ноября сообщал, что экспорт американского оружия для союзников по НАТО на сумму более чем 5 миллиардов долларов, которое часто перенаправляется Украине, был задержан из-за шатдауна в США. Позднее портал сообщил, что из документов о продаже вооружения, требующих одобрения конгресса, уже скопилась очередь.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
США не смогут продавать оружие НАТО вечно, заявили в Белом доме
24 ноября, 23:42