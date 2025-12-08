Рейтинг@Mail.ru
Задержки поставок оружия ставят под угрозу господство США, пишет Politico - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 08.12.2025 (обновлено: 14:41 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/oruzhie-2060578861.html
Задержки поставок оружия ставят под угрозу господство США, пишет Politico
Задержки поставок оружия ставят под угрозу господство США, пишет Politico - РИА Новости, 08.12.2025
Задержки поставок оружия ставят под угрозу господство США, пишет Politico
Многолетние задержки в поставках американского вооружения вынуждают союзников США искать других поставщиков, что ставит под угрозу господство американцев в этой РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T14:36:00+03:00
2025-12-08T14:41:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
сергей лавров
нато
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580549534_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_947c57f3742b7f077db65890663d95e2.jpg
https://ria.ru/20251206/ssha-2060358651.html
https://ria.ru/20251124/ssha-2057277225.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580549534_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_8d2bfbead9b7cf3cca561bb116479c3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, сергей лавров, нато, politico
В мире, США, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Politico
Задержки поставок оружия ставят под угрозу господство США, пишет Politico

Politico: задержки поставок оружия ставят под угрозу господство США

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Nick KibbeyАмериканский военнослужащий во время патрулирования в Сомали
Американский военнослужащий во время патрулирования в Сомали - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Nick Kibbey
Американский военнослужащий во время патрулирования в Сомали. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Многолетние задержки в поставках американского вооружения вынуждают союзников США искать других поставщиков, что ставит под угрозу господство американцев в этой сфере, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника неназванной оборонной компании.
По словам источника, многолетнее ожидание поставок вооружения от США вынуждает их союзников задуматься о других вариантах поставщиков.
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Хегсет заявил, что США не дадут противникам размещать оружие на западе
6 декабря, 23:48
"Неудачи в осуществлении поставок вовремя ставят американское господство под угрозу", - заявил собеседник издания.
Как сообщил источник, некоторые союзники США по НАТО рассматривают южнокорейские компании в качестве поставщиков танков, истребителей и систем ПВО, поскольку они осуществляют поставки быстрее. Собеседник газеты отметил, что европейская политика устрашения все еще обеспечивается Вашингтоном.
Согласно отчету инспекции Минобороны США, с которым в конце ноября ознакомилось РИА Новости, задержки поставок боеприпасов Украине в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) достигают от одного до восемнадцати месяцев.
Портал Axios 9 ноября сообщал, что экспорт американского оружия для союзников по НАТО на сумму более чем 5 миллиардов долларов, которое часто перенаправляется Украине, был задержан из-за шатдауна в США. Позднее портал сообщил, что из документов о продаже вооружения, требующих одобрения конгресса, уже скопилась очередь.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
США не смогут продавать оружие НАТО вечно, заявили в Белом доме
24 ноября, 23:42
 
В миреСШАУкраинаРоссияСергей ЛавровНАТОPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала