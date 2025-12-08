Солнцев: в 2026 г в Оренбургской области отремонтируют 20 мостов

УФА, 8 дек - РИА Новости. Дорожные строители приступили к ремонту мостов, которые будут введены в эксплуатацию в 2026 году в Оренбуржье, всего запланирован ремонт двадцати мостовых сооружений, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

"Сейчас у них в работе десять мостовых сооружений, все – объекты национального проекта "Инфраструктура для жизни", - сообщил руководитель региона в своём Telegram-канале.

По словам Евгения Солнцева, в Гайском муниципальном округе идёт капитальный ремонт моста через реку Губерля. Он расположен на 20-м километре подъезда к селу Халилово от автомобильной дороги Гай – граница Башкирии. На 8-м километре этой же дороги капитально ремонтируется ещё один мост через реку Сухая Губерля. Сейчас готовность объектов уже составляет 35%.

"Также начаты работы по двум мостам в Александровском районе, которые расположены на дороге Каликино – Новоникитино. В Красногвардейском районе капремонт проведут на двух сооружениях на дороге Луговск – Ишалка. Третий объект расположен на 8-м километре дороги Подольск – Пушкинский. Ранее обе дороги тоже были приведены в нормативное состояние в рамках нацпроекта", - сообщил губернатор Оренбургской области.