В Чечне объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявили на территории Чечни, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. РИА Новости, 08.12.2025
украина
