В Чечне объявили режим беспилотной опасности
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 08.12.2025
В Чечне объявили режим беспилотной опасности
В Чечне объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявили на территории Чечни, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. РИА Новости, 08.12.2025
В Чечне объявили режим беспилотной опасности

На территории Чечни объявили режим беспилотной опасности

Пост воздушного наблюдения. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 8 дек - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявили на территории Чечни, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
"Внимание! Беспилотная опасность на территории ЧР, возможны перебои мобильного интернета", - говорится в сообщении системы.
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
7 декабря, 01:52
 
