Совбез ООН проведет заседание по Украине 9 декабря

ООН, 8 дек – РИА Новости. Совет Безопасности ООН во вторник, 9 декабря, проведет заседание по Украине по запросу западных стран, сообщили журналистам в председательствующей в органе в декабре миссии Словении при Всемирной Организации.

Там же позднее уточнили РИА Новости, что заседание пройдет по теме "Поддержание мира и безопасности на Украине". Будет обсуждаться обстановка в стране, включая гуманитарную ситуацию.