Совбез ООН проведет заседание по Украине 9 декабря
Совет Безопасности ООН во вторник, 9 декабря, проведет заседание по Украине по запросу западных стран, сообщили журналистам в председательствующей в органе в...
ООН, 8 дек – РИА Новости. Совет Безопасности ООН во вторник, 9 декабря, проведет заседание по Украине по запросу западных стран, сообщили журналистам в председательствующей в органе в декабре миссии Словении при Всемирной Организации.
Там отметили, что заседание запросили Дания
, Франция
, Греция
, Республика Корея и Великобритания
. Словения
присоединилась к запросу в национальном качестве.
"Вторник, 9 декабря. 10.00 (18.00 мск) - заседание по Украине", - сказали в словенском постпредстве.
Там же позднее уточнили РИА Новости, что заседание пройдет по теме "Поддержание мира и безопасности на Украине". Будет обсуждаться обстановка в стране, включая гуманитарную ситуацию.