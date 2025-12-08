Рейтинг@Mail.ru
Совбез ООН проведет заседание по Украине 9 декабря - РИА Новости, 08.12.2025
03:54 08.12.2025
Совбез ООН проведет заседание по Украине 9 декабря
Совет Безопасности ООН во вторник, 9 декабря, проведет заседание по Украине по запросу западных стран, сообщили журналистам в председательствующей в органе в... РИА Новости, 08.12.2025
Заседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
ООН, 8 дек – РИА Новости. Совет Безопасности ООН во вторник, 9 декабря, проведет заседание по Украине по запросу западных стран, сообщили журналистам в председательствующей в органе в декабре миссии Словении при Всемирной Организации.
Там отметили, что заседание запросили Дания, Франция, Греция, Республика Корея и Великобритания. Словения присоединилась к запросу в национальном качестве.
"Вторник, 9 декабря. 10.00 (18.00 мск) - заседание по Украине", - сказали в словенском постпредстве.
Там же позднее уточнили РИА Новости, что заседание пройдет по теме "Поддержание мира и безопасности на Украине". Будет обсуждаться обстановка в стране, включая гуманитарную ситуацию.
