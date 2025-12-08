https://ria.ru/20251208/ogranichenija-2060492779.html
В Пулково сняли временные ограничения
В Пулково сняли временные ограничения - РИА Новости, 08.12.2025
В Пулково сняли временные ограничения
Сняты ограничения на обслуживание рейсов в петербургском аэропорту "Пулково", воздушная гавань работает штатно, сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.12.2025
специальная военная операция на украине
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
В Пулково сняли временные ограничения
