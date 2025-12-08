Рейтинг@Mail.ru
"Никогда не вернет". В США внезапно высказались об Одессе - РИА Новости, 08.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 08.12.2025 (обновлено: 19:53 08.12.2025)
"Никогда не вернет". В США внезапно высказались об Одессе
"Никогда не вернет". В США внезапно высказались об Одессе - РИА Новости, 08.12.2025
"Никогда не вернет". В США внезапно высказались об Одессе
Город Одесса построен русскими и не имеет никакого отношения к Украине, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 08.12.2025
одесса, украина, россия, владимир сальдо, служба безопасности украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, Россия, Владимир Сальдо, Служба безопасности Украины, Министерство обороны США
© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Город Одесса построен русскими и не имеет никакого отношения к Украине, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Как только Россия освободит Одессу, Украина никогда ее не вернет. <…> Этот город исторически российский и не имеет никакого отношения к Украине", — написал он.
Эксперт отметил, что Одесса "была основана русскими, построена русскими и покорена русскими при Екатерине Великой".
Ранее Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил, что россияне, "что бы ни случилось, получат и Одессу, и Харьков, которые исторически являются российскими городами, а не украинскими".
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 30 сентября заявил РИА Новости, что Одесса и Николаев, если бы там состоялись референдумы, проголосовали бы за вхождение в состав России. Как отметил Сальдо, несмотря на давление и пропаганду, у жителей этих городов остается желание жить нормально — без силовой мобилизации, диктатуры СБУ и западных "кураторов". Он подчеркнул, что текущая власть в Киеве и на подконтрольных ему территориях держится только на страхе и силе.
Специальная военная операция на УкраинеОдессаУкраинаРоссияВладимир СальдоСлужба безопасности УкраиныМинистерство обороны США
 
 
