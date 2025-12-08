СМИ: в Одессе придумали оригинальный способ не воевать с Россией

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Одессе начали проверять документы у членов еврейской общины на улицах, чтобы выявить украинцев-уклонистов, пишет Telegram-канал Одесса INFO со ссылкой на очевидцев.
"По ходу в Одессе полиция пытается выявить фейковых евреев, так как некоторые мужчины стали притворяться евреями, чтобы свободно ходить по городу", — говорится в сообщении.
Жители Одессы разгромили автобус сотрудников военкомата
6 декабря, 14:34
На прошлой неделе жители Одессы разгромили автобус сотрудников военкомата и спасли насильно мобилизованных мужчин.
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
При этом мужчины призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. Они злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для поимки граждан.
