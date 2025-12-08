Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Одессе придумали оригинальный способ не воевать с Россией - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 08.12.2025 (обновлено: 20:04 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/odessa-2060574063.html
СМИ: в Одессе придумали оригинальный способ не воевать с Россией
СМИ: в Одессе придумали оригинальный способ не воевать с Россией - РИА Новости, 08.12.2025
СМИ: в Одессе придумали оригинальный способ не воевать с Россией
В Одессе начали проверять документы у членов еврейской общины на улицах, чтобы выявить украинцев-уклонистов, пишет Telegram-канал Одесса INFO со ссылкой на... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T14:21:00+03:00
2025-12-08T20:04:00+03:00
в мире
одесса
украина
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103631/02/1036310227_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_4581e9bf0e96d93257af594e9784cb92.jpg
https://ria.ru/20251206/odessa-2060308088.html
https://ria.ru/20251204/odessa-2059794620.html
https://ria.ru/20251207/ukraina-2060455545.html
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103631/02/1036310227_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_56b6755683607abc73f8d93fa851aca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесса, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Одесса, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
СМИ: в Одессе придумали оригинальный способ не воевать с Россией

Одесситы начали притворяться евреями, чтобы избежать мобилизации

© РИА Новости / Сергей Поляков | Перейти в медиабанкПотемкинская лестница в Одессе
Потемкинская лестница в Одессе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Сергей Поляков
Перейти в медиабанк
Потемкинская лестница в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Одессе начали проверять документы у членов еврейской общины на улицах, чтобы выявить украинцев-уклонистов, пишет Telegram-канал Одесса INFO со ссылкой на очевидцев.
"По ходу в Одессе полиция пытается выявить фейковых евреев, так как некоторые мужчины стали притворяться евреями, чтобы свободно ходить по городу", — говорится в сообщении.
Спасение насильно мобилизованных жителей Украины из фургона ТЦК - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Жители Одессы разгромили автобус сотрудников военкомата
6 декабря, 14:34
На прошлой неделе жители Одессы разгромили автобус сотрудников военкомата и спасли насильно мобилизованных мужчин.
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
Сотрудники полиции Украины на месте взрыва гранаты в жилом доме в Одессе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Взорвавший гранаты в доме в Одессе оказался дезертиром, сообщили СМИ
4 декабря, 15:38
При этом мужчины призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. Они злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для поимки граждан.
Полиция в Украине - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Убитый во Львове сотрудник военкомата был садистом
7 декабря, 21:42
 
В миреОдессаУкраинаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала