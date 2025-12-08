Рейтинг@Mail.ru
ОБСЕ обсуждает прекращение огня и контроль выборов на Украине - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/obse-2060608634.html
ОБСЕ обсуждает прекращение огня и контроль выборов на Украине
ОБСЕ обсуждает прекращение огня и контроль выборов на Украине - РИА Новости, 08.12.2025
ОБСЕ обсуждает прекращение огня и контроль выборов на Украине
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе начала обсуждения возможных действий в случае достижения соглашения о прекращении огня на Украине, заявил... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T16:31:00+03:00
2025-12-08T16:31:00+03:00
в мире
россия
косово
александр грушко
сергей лавров
швейцария
обсе
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988833055_0:139:2859:1747_1920x0_80_0_0_92fe37f5c351df1afdb4c7ce922d68d8.jpg
https://ria.ru/20251207/evrosoyuz-2060021135.html
https://ria.ru/20251208/es-2060519124.html
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059268185.html
россия
косово
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988833055_6:0:2735:2047_1920x0_80_0_0_d86aacda8908af634202b5f4e5c0da93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, косово, александр грушко, сергей лавров, швейцария, обсе, нато, оон
В мире, Россия, Косово, Александр Грушко, Сергей Лавров, Швейцария, ОБСЕ, НАТО, ООН
ОБСЕ обсуждает прекращение огня и контроль выборов на Украине

ОБСЕ обсуждает контроль за соблюдением огня и выборами на Украине в случае мира

© AP Photo / Heinz-Peter BaderЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 8 дек - РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе начала обсуждения возможных действий в случае достижения соглашения о прекращении огня на Украине, заявил глава МИД Швейцарии, которая станет председателем организации в 2026 году, Иньяццо Кассис.
В интервью изданию Blick он сообщил, что Берн готовится к той роли, которую ОБСЕ придется взять на себя в случае прекращения огня.
Рабочие моют логотип ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Режим самоизоляции. В Евросоюзе признали неудобную правду
7 декабря, 08:00
"Конкретные обсуждения по этому вопросу уже ведутся: организация способна развернуть несколько десятков своих сотрудников в краткосрочной перспективе. ОБСЕ могла бы наблюдать за соблюдением режима прекращения огня, контролировать линию разграничения, контролировать выборы и так далее", - сказал он.
При этом Кассис отметил, что ОБСЕ не сможет осуществлять наблюдение за всей линией фронта.
"Однако в настоящее время линия фронта простирается на 1300 километров: ОБСЕ сама по себе слишком мала, чтобы контролировать её на всей протяженности; это потребовало бы значительных усилий со стороны государств-участников", - сказал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
ЕС хочет принять Украину и начать войну с Россией, заявил Орбан
Вчера, 11:24
На прошлой неделе замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил журналистам, что мониторинговые миссии ОБСЕ в контексте украинского конфликта лишены смысла. Он напомнил о неудачном опыте наблюдательной миссии ОБСЕ в Косово, когда за несколько месяцев до бомбардировок НАТО, начавшихся 24 марта 1990 года, в Косово была развернута крупнейшая в истории ОБСЕ миссия наблюдения с серьезным прописанным мандатом. Замминистра уточнил, что это было сильнейшим ударом по репутации ОБСЕ, а сама миссия была использована Западом для подготовки военной агрессии против Югославии.
В сентябре, как сообщал МИД РФ, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил главе МИД Швейцарии Иньяцио Кассису, что Швейцария утратила реноме заслуживающего доверие нейтрального посредника. Встреча Лаврова и Кассиса тогда прошла на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Министры обсудили деятельность ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в 2026 году, а российская сторона подробно рассказала о своей оценке "причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Опрос: большинство украинцев выступили против участия Зеленского в выборах
2 декабря, 16:35
 
В миреРоссияКосовоАлександр ГрушкоСергей ЛавровШвейцарияОБСЕНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала