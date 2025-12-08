ЖЕНЕВА, 8 дек - РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе начала обсуждения возможных действий в случае достижения соглашения о прекращении огня на Украине, заявил глава МИД Швейцарии, которая станет председателем организации в 2026 году, Иньяццо Кассис.

В интервью изданию Blick он сообщил, что Берн готовится к той роли, которую ОБСЕ придется взять на себя в случае прекращения огня.

"Конкретные обсуждения по этому вопросу уже ведутся: организация способна развернуть несколько десятков своих сотрудников в краткосрочной перспективе. ОБСЕ могла бы наблюдать за соблюдением режима прекращения огня, контролировать линию разграничения, контролировать выборы и так далее", - сказал он.

При этом Кассис отметил, что ОБСЕ не сможет осуществлять наблюдение за всей линией фронта.

"Однако в настоящее время линия фронта простирается на 1300 километров: ОБСЕ сама по себе слишком мала, чтобы контролировать её на всей протяженности; это потребовало бы значительных усилий со стороны государств-участников", - сказал он.

На прошлой неделе замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил журналистам, что мониторинговые миссии ОБСЕ в контексте украинского конфликта лишены смысла. Он напомнил о неудачном опыте наблюдательной миссии ОБСЕ в Косово , когда за несколько месяцев до бомбардировок НАТО , начавшихся 24 марта 1990 года, в Косово была развернута крупнейшая в истории ОБСЕ миссия наблюдения с серьезным прописанным мандатом. Замминистра уточнил, что это было сильнейшим ударом по репутации ОБСЕ, а сама миссия была использована Западом для подготовки военной агрессии против Югославии