Экс-начальник отдела Ростехнадзора в Кузбассе получил срок за взятки

КЕМЕРОВО, 8 дек – РИА Новости. Бывший начальник отдела Ростехнадзора в Новокузнецке получил 8 лет строгого режима за взятки, Бывший начальник отдела Ростехнадзора в Новокузнецке получил 8 лет строгого режима за взятки, сообщают пресс-службы СУСК и прокуратуры Кемеровской области.

"Судом установлено, что… с июня 2018 года по октябрь 2021 года осужденный, в чьи должностные полномочия входила организация работы по проверке угледобывающих предприятий на соответствие их деятельности требованиям законодательства, получил от руководителя коммерческой организации, действующего в интересах нескольких угольных шахт, взятку за общее попустительство по службе в отношении представляемого взяткодателем холдинга", – сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как в свою очередь уточнили в пресс-службе СУСК по региону, взятка была в виде имущественных услуг, регулярного предоставления в пользование автомобил я Toyo ta Land Cruiser 100 с водителем и топливной картой общей стоимостью свыше 4,4 миллиона рублей.

"В обмен на незаконное вознаграждение осужденный, вопреки интересам службы, попустительствовал подконтрольным угольным шахтам, умышленно не принимал мер по выявленным нарушениям правил промышленной безопасности, создавая тем самым реальные угрозы безопасности производственного процесса", – подчеркнули в пресс-службе СУСК по Кемеровской области

В ведомствах отметили, что преступная деятельность выявлена и пресечена в результате совместной работы сотрудников СК , Главного управления МВД и УФСБ по региону.

"Судом виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда. Также суд постановил взыскать с осужденного в доход государства сумму, эквивалентную стоимости взятки (4 422 733 рубля), и лишил его права занимать определенные должности на срок 3 года", – уточнили в СУСК по Кузбассу.

Ведомства не называют имени фигуранта, но информированный источник сообщил РИА Новости, что речь идет об Игоре Чернове.