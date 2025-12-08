Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде рабочего мясокомбината втянуло в работающую фаршемешалку
15:44 08.12.2025
В Нижнем Новгороде рабочего мясокомбината втянуло в работающую фаршемешалку
Работника "Первого мясокомбината" в Нижнем Новгороде затянуло в работающую фаршемешалку, мужчина скончался о полученных травм, сообщила региональная трудовая... РИА Новости, 08.12.2025
происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде рабочего мясокомбината втянуло в работающую фаршемешалку

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек – РИА Новости. Работника "Первого мясокомбината" в Нижнем Новгороде затянуло в работающую фаршемешалку, мужчина скончался о полученных травм, сообщила региональная трудовая инспекция.
Несчастный случай произошел вечером 7 декабря.
"Перед окончанием рабочей смены 23-летний работник ООО "Первый мясокомбинат" мыл работающий станок-фаршемешалку, его затянуло в лопасти станка. Пострадавший с множественными травмами был доставлен в реанимационное отделение медицинского учреждения, где во время операции он скончался", - говорится в сообщении.
Инспекция труда в Нижегородской области выясняет обстоятельства, приведшие к несчастному случаю на производстве.
В свою очередь региональное следственное управление СК РФ сообщает, что по факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
"В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности при проведении работ, будет дана надлежащая правовая оценка", - отмечается в сообщении регионального СУСК.
В Уфе двое рабочих скончались от отравления газом на стройке
В Уфе двое рабочих скончались от отравления газом на стройке
