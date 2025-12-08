В Нижнем Новгороде рабочего мясокомбината втянуло в работающую фаршемешалку

"Перед окончанием рабочей смены 23-летний работник ООО "Первый мясокомбинат" мыл работающий станок-фаршемешалку, его затянуло в лопасти станка. Пострадавший с множественными травмами был доставлен в реанимационное отделение медицинского учреждения, где во время операции он скончался", - говорится в сообщении.