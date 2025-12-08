https://ria.ru/20251208/novgorod-2060599753.html
В Нижнем Новгороде рабочего мясокомбината втянуло в работающую фаршемешалку
В Нижнем Новгороде рабочего мясокомбината втянуло в работающую фаршемешалку
В Нижнем Новгороде рабочего мясокомбината втянуло в работающую фаршемешалку
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек – РИА Новости. Работника "Первого мясокомбината" в Нижнем Новгороде затянуло в работающую фаршемешалку, мужчина скончался о полученных травм, сообщила региональная трудовая инспекция.
Несчастный случай произошел вечером 7 декабря.
"Перед окончанием рабочей смены 23-летний работник ООО "Первый мясокомбинат" мыл работающий станок-фаршемешалку, его затянуло в лопасти станка. Пострадавший с множественными травмами был доставлен в реанимационное отделение медицинского учреждения, где во время операции он скончался", - говорится в сообщении.
Инспекция труда в Нижегородской области
выясняет обстоятельства, приведшие к несчастному случаю на производстве.
В свою очередь региональное следственное управление СК РФ
сообщает, что по факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
"В ходе расследования уголовного дела действиям лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности при проведении работ, будет дана надлежащая правовая оценка", - отмечается в сообщении регионального СУСК.