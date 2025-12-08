https://ria.ru/20251208/novak-2060638160.html
Правительство введет уголовную ответственность за незаконный майнинг
РИА Новости. КАБМИН РФ ХОЧЕТ ВВЕСТИ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МАЙНИНГЕ, УГОЛОВНУЮ - ЗА НЕЗАКОННЫЙ МАЙНИНГ, ЗАЯВИЛ НОВАК РИА Новости, 08.12.2025
Новак: Правительство введет уголовную ответственность за незаконный майнинг