В Швеции впервые за многие годы состоялся неонацистский марш
02:53 08.12.2025 (обновлено: 03:08 08.12.2025)
В Швеции впервые за многие годы состоялся неонацистский марш
В Швеции впервые за многие годы состоялся неонацистский марш
В субботу впервые за 15 лет в Швеции произошел неонацистский марш, организованный ультраправыми организациями, сообщает местный портал Sweden Herald. РИА Новости, 08.12.2025
в мире
стокгольм (город)
швеция
мария захарова
россия
стокгольм (город)
швеция
россия
в мире, стокгольм (город), швеция, мария захарова, россия
В мире, Стокгольм (город), Швеция, Мария Захарова, Россия
В Швеции впервые за многие годы состоялся неонацистский марш

Стокгольм, Швеция. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В субботу впервые за 15 лет в Швеции произошел неонацистский марш, организованный ультраправыми организациями, сообщает местный портал Sweden Herald.
"По данным полиции, в факельном шествии, начавшемся днем приняли участие около 150 человек. Как минимум столько же участников марша находилось в центре города. Перед началом мероприятия около десяти участников попытались прорваться через полицейские заграждения. Пятнадцать из них были задержаны. Полиция подала заявление о насильственных беспорядках", — указывается в сообщении.
Согласно материалу, шведская полиция сама выдала разрешение на проведение марша, а попытки муниципалитета Стокгольма обжаловать решение не увенчались успехом.
"В ходе марша неоднократно вспыхивали насилие, возникали стычки между демонстрантами. Заявку на разрешение проведения субботней демонстрации подал человек, связанный с нацистским "Северным движением сопротивления". Муниципалитет Сейлема обжаловал выданное полицией разрешение на проведение демонстрации, но получил отказ", — уточняет СМИ.
В ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала надругательство над памятью жертв фашизма и толерантность Европы к возрождению на ее территории нацистской идеологии неприемлемыми.
В миреСтокгольм (город)ШвецияМария ЗахароваРоссия
 
 
