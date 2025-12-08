https://ria.ru/20251208/neft-2060687720.html
Путин разрешил СП "Роснефти" и Shell совершать сделки со своей долей в КТК
2025-12-08T22:58:00+03:00
2025-12-08T22:58:00+03:00
2025-12-08T23:12:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
роснефть
shell
каспийский трубопроводный консорциум-р
россия
Новости
ru-RU
экономика, россия, владимир путин, роснефть, shell, каспийский трубопроводный консорциум-р
Экономика, Россия, Владимир Путин, Роснефть, Shell, Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил совместному предприятию (СП) "Роснефти" и Shell совершать сделки со своей долей в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества "Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р
", принадлежащими "Роснефть
- Шелл Каспиан Венчурс Лимитед (Rosneft - Shell Caspian Ventures Limited)", - говорится в документе.
Министерство финансов США в октябре ввело новые санкции против "Роснефти", "Лукойла" и 34 дочерних структур этих компаний. Позднее США разрешили проводить операции с попавшими под санкции "Лукойлом" и "Роснефтью" Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) и "Тенгизшевройлу".
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
По данным на сайте КТК, СП "Роснефти" и Shell принадлежит 7,5% в консорциуме.