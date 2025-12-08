На пороге находок. Ученые исследуют колыбель российского просвещения

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В здании Правильной палаты Московского Печатного двора, который называют "колыбелью российского просвещения", проходит научная реставрация. Историки утверждают, что становятся свидетелями эпохального события. "Пока мы в самом начале пути, но кто знает, возможно, совсем скоро мы найдем здесь нечто такое, что весь научный мир просто ахнет", – заявил РИА Новости и.о. директора Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета (ИАИ РГГУ) Филипп Тараторкин.

"Всюду львы и единороги"

Большой интерес у историков вызывают изразцовые печи. "Изразцовые печи – для XVII века вещь неудивительная, но крайне удивляет степень их декоративности. Они так богато декорированы, как будто это интерьер царского дворца, а не печатный двор. Видимо, этим подчеркивался особенно высокий статус книги, книжного знания, книжной культуры", – отмечает ученый.

Кроме того, он указывает на высокую степень сохранности самих изразцов – керамические плитки сохранились почти в первозданном виде. "Их никто не реставрировал, мы прикасаемся к XVII веку. Это говорит о том, что технология обжига изразцов была очень развита, что свидетельствует о высокой ремесленной культуре русского государства", – полагает историк.

При этом он обращает внимание на огромное количество геральдических символов, изображенных на изразцах. "Всюду львы и единороги. Да, здесь они не первые; все-таки впервые они появились на Спасской башне Московского Кремля. Ясно, что эти символы связаны с царской властью. Более того, лев и единорог во времена Ивана Грозного входили в состав Большой государственной печати – лев как символ силы, а единорог – символ мудрости. Но есть и другие загадочные интерпретации: лев означает Солнце и день, а единорог – Луну и ночь", – рассказывает Филипп Тараторкин.

Элитные корректоры и редакторы

Само здание Печатного двора, где в эпоху Ивана Грозного была напечатана первая книга "Апостол", датированная 1564 годом, не сохранилось, но Правильная палата, известная в Москве как "Теремок", была построена частично на его фундаменте. "Мы называем это здание "матрешкой", в том смысле, что под одной крышей собраны разные эпохи — Иван Грозный строил, император Александр II реставрировал", — отмечает историк.

По его словам, здесь работали, как их тогда называли, книжные справщики — по сути, корректоры и редакторы. Они вносили в тексты правки, сравнивали разные рукописные книги, выбирали одну редакцию, на основе которой печатали книгу. Печатные издания были намного дешевле рукописных, и их можно было публиковать большими тиражами.

Ученый утверждает, что справщики были самыми просвещенными людьми своего времени. "Это была интеллектуальная элита, владеющая совокупностью знаний, связанных с книжной культурой", – отмечает он.

В Правильной палате печатались не только церковные, но и гражданские книги. В основном это были летописные сборники и сборники нравоучений, наподобие тех, что потом составлял Лев Толстой, собирая мудрые мысли всех времен и народов.

Кроме того, по словам историка, первые учебники на Руси — первые азбуки, буквари, арифметика, грамматика — печатались именно здесь, поэтому Печатный двор и называют "колыбелью российского просвещения". А уже в начале XVIII века в "Теремке" начали издавать первую русскую газету "Ведомости", которая была основана по прямому указанию Петра I.

Что уже нашли: колонны, печи, кирпичи с клеймами

Во время научной реставрации были найдены две колонны. "Точно мы знать не можем, но, вероятнее всего, эти колонны были элементами украшения фасада", — говорит Филипп Тараторкин. Кроме того, в производственном помещении реставраторы обнаружили две печи, в которых нагревали литеры — оловянные шрифты. "Скорее всего, печей было больше, предположительно, шесть. Тиражи старопечатных древнерусских книг доходили до 1200 экземпляров в год — это огромный тираж для того времени. У нас сейчас некоторые научные монографии выходят тиражом 500 экземпляров, и все уже счастливы…", — рассуждает историк.

В процессе вычинки кирпичной кладки стен и сводов реставраторами были обнаружены кирпичи с аутентичными клеймами. "Любопытно, что наличие клейма на кирпиче — это не традиция, а требование того времени", — рассказывает декан. По его словам, кирпичи клеймили для того, чтобы идентифицировать производителя и точно знать, кому конкретно предъявить претензию в случае, если кирпичная кладка разрушилась.

Говоря о ходе реставрационных работ, ученый подчеркнул, что речь идет о научной реставрации, основанной на строгом научном подходе. "Первая и последняя реставрация этого здания была в 1875 году при Александре II, который лично осматривал памятник архитектуры – после этого никаких масштабных работ здесь не проводилось", – отметил историк, добавив, что, как правило, работы подобного масштаба могут затягиваться, поскольку велика вероятность исторических открытий.