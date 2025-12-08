Громкие коррупционные скандалы докатились до НАТО, пишут СМИ

БРЮССЕЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Громкие коррупционные скандалы, охватившие в последний год институты Евросоюза, включая Европарламент, Еврокомиссию и внешнеполитическую службу сообщества, докатились до НАТО, пишет бельгийское издание Soir.
Агентство по обеспечению и закупкам альянса приостановило контракты с израильским оборонным гигантом Elbit Systems из-за проводимого в настоящее время расследования возможных взяток при закупках оружия, уже есть по меньшей мере один задержанный.
"Транснациональное судебное расследование возможных взяток при закупках оружия расширяется, власти Бельгии выдали ордер на арест консультанта итальянского происхождения, предположительно связанного с израильской группой Elbit Systems", - указывает издание.
Сообщается, что расследование вышло за рамки Бельгии, оно уже ведется несколькими странами альянса, а также самим Агентством по обеспечению и закупкам НАТО.
Подробности дела пока не разглашаются.