Громкие коррупционные скандалы докатились до НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2025
13:00 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/nato-2060548453.html
Громкие коррупционные скандалы докатились до НАТО, пишут СМИ
в мире
бельгия
нато
европарламент
еврокомиссия
бельгия
в мире, бельгия, нато, европарламент, еврокомиссия
В мире, Бельгия, НАТО, Европарламент, Еврокомиссия
Громкие коррупционные скандалы докатились до НАТО, пишут СМИ

Soir: коррупционные скандалы докатились до НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Громкие коррупционные скандалы, охватившие в последний год институты Евросоюза, включая Европарламент, Еврокомиссию и внешнеполитическую службу сообщества, докатились до НАТО, пишет бельгийское издание Soir.
Агентство по обеспечению и закупкам альянса приостановило контракты с израильским оборонным гигантом Elbit Systems из-за проводимого в настоящее время расследования возможных взяток при закупках оружия, уже есть по меньшей мере один задержанный.
"Транснациональное судебное расследование возможных взяток при закупках оружия расширяется, власти Бельгии выдали ордер на арест консультанта итальянского происхождения, предположительно связанного с израильской группой Elbit Systems", - указывает издание.
Сообщается, что расследование вышло за рамки Бельгии, оно уже ведется несколькими странами альянса, а также самим Агентством по обеспечению и закупкам НАТО.
Подробности дела пока не разглашаются.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Брюсселе были ошарашены обысками в службе внешних связей ЕС, пишут СМИ
