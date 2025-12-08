https://ria.ru/20251208/mvd-2060675632.html
МВД рассказало, как аферисты маскируются под работодателей
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
МВД: мошенники предлагают работу мечты от лица работодателей и крадут деньги
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мошенники могут маскироваться под работодателей, чтобы похитить деньги и личные данные граждан, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Всё начинается с заманчивого предложения о "работе мечты". Удалённый чат-оператор, высокий ежедневный доход, без опыта. Общение сразу уходит в мессенджер, что является первым тревожным сигналом для любой официальной вакансии", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что псевдо-менеджер под предлогом проверки софта начинает выяснять марку телефона, что важно для заражения устройства вредоносным программным обеспечением, а затем под видом "анкеты" запрашивает целый массив конфиденциальной информации: имя, телефон, местоположение и банковские реквизиты. Когда же соискатель требует подтвердить легальность компании, ИНН и адрес, "работодатель" отказывается и переходит к манипуляциям и угрозам.
В МВД подчеркнули, что легитимная компания никогда не станет скрывать свои реквизиты и обвинять в недоверии потенциального сотрудника.
"Сочетание этих факторов - работа "вслепую" через мессенджер, сбор личных данных под благовидным предлогом и агрессивная реакция на запрос о документах - однозначно указывает на мошенническую схему, цель которой не трудоустройство, а обман", - заключили в ведомстве.