МВД Камбоджи назвало действия Таиланда военными преступлениями

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Министерство внутренних дел Камбоджи в понедельник Министерство внутренних дел Камбоджи в понедельник опубликовало официальное заявление, в котором серьезно осудило "агрессивные нападки" тайских военных на камбоджийскую территорию и назвало их действия "хорошо спланированными военными преступлениями".

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда Камбоджи произошла в минувшие выходные и продолжается в понедельник. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд осуществил атаку ВВС по военным объектам.

"В качестве хорошо спланированного военного преступления, после неоднократных провокаций и повторных нападений на Камбоджу с 7 по 8 декабря, тайские вооруженные силы расширили свои цели на несколько районов в провинциях Преа Вихеар, Оддар Меанчей и Бантей Меанчей. Тысячи камбоджийских семей, многие из которых лишь недавно вернулись домой из лагерей беженцев, были вынуждены вновь искать убежища в ночь 7 декабря", - говорится в официальном заявлении ведомства.

МВД осудило "агрессивные нападки" тайских войск и подчеркнуло, что правительство Таиланда "открыто одобрило жестокие атаки своих военных сил, руководствуясь внутренними политическими мотивами и будущими политическими выгодами".

В камбоджийском МВД добавили, что в настоящее время местные власти, сотрудники правоохранительных органов и медицинских учреждений активно помогают пострадавшим и эвакуированным.

Министерство национальной обороны Камбоджи заявляло, что рано утром в понедельник военные Таиланда начали обстреливать жилые районы в камбоджийских провинциях Оддар Меанчей и Преа Вихеар, из-за чего 1 157 семей были эвакуированы. Как утверждает издание Khmer Times, тайские войска задействовали тяжелое вооружение, из-за чего атаки достигли деревень, расположенных в четырех-пяти километрах от границы с Таиландом.

В ответ, согласно информации портала Fresh News, камбоджийская армия во второй половине дня в понедельник в ответ на продолжающиеся атаки территории страны тайскими войсками открыла огонь из систем залпового огня БМ-21 "Град".