МВД объявило в розыск журналиста-иноагента Катаева*
МВД объявило в розыск журналиста-иноагента Катаева* - РИА Новости, 08.12.2025
МВД объявило в розыск журналиста-иноагента Катаева*
МВД РФ объявило в розыск журналиста Дениса Катаева* по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск журналиста Дениса Катаева* по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Катаева в базе розыска.
По какой именно статье разыскивается журналист, не уточняется.
В октябре в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в отношении Катаева* возбуждено уголовное дело по статье 330.1 УК РФ
об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
В 2024 году Таганский районный суд Москвы
дважды оштрафовал Катаева* по статье 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).
Минюст внес Катаева* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Ведомство указало, что он, в частности, выступал за предоставление вооружения Украине
. Журналист ранее работал на телеканале "Дождь"**, сейчас является сотрудником французского СМИ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ
** СМИ, имеющее статус иностранного агента.