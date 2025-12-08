МВД объявило в розыск журналиста-иноагента Катаева*

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск журналиста Дениса Катаева* по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Катаева в базе розыска.

По какой именно статье разыскивается журналист, не уточняется.

В октябре в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в отношении Катаева* возбуждено уголовное дело по статье 330.1 УК РФ об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

В 2024 году Таганский районный суд Москвы дважды оштрафовал Катаева* по статье 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

Минюст внес Катаева* в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Ведомство указало, что он, в частности, выступал за предоставление вооружения Украине . Журналист ранее работал на телеканале "Дождь"**, сейчас является сотрудником французского СМИ.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РФ