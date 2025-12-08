Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало, что могут сделать мошенники, получив доступ к "Госуслугам" - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 08.12.2025 (обновлено: 11:03 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/mvd-2060506172.html
МВД рассказало, что могут сделать мошенники, получив доступ к "Госуслугам"
МВД рассказало, что могут сделать мошенники, получив доступ к "Госуслугам" - РИА Новости, 08.12.2025
МВД рассказало, что могут сделать мошенники, получив доступ к "Госуслугам"
Получив доступ к аккаунту на "Госуслугах", мошенники могут подать заявку на кредит, манипулировать личной информацией, войти в личный кабинет ФНС, сообщили в... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T10:22:00+03:00
2025-12-08T11:03:00+03:00
технологии
федеральная налоговая служба (фнс россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100540/85/1005408564_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_8c3875705059bec606d24b88b2805b8c.jpg
https://ria.ru/20251208/moshenniki-2060467763.html
https://ria.ru/20251206/moshenniki-2060303206.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100540/85/1005408564_231:0:2631:1800_1920x0_80_0_0_5093445f48ff421aa2df8b65f75661ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Технологии, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
МВД рассказало, что могут сделать мошенники, получив доступ к "Госуслугам"

МВД: получив доступ к "Госуслугам", мошенники могут подать заявку на кредит

© Fotolia / pressmaster Покупка с помощью кредитной карты
Покупка с помощью кредитной карты - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Fotolia / pressmaster
Покупка с помощью кредитной карты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Получив доступ к аккаунту на "Госуслугах", мошенники могут подать заявку на кредит, манипулировать личной информацией, войти в личный кабинет ФНС, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Ваш аккаунт на "Госуслугах" взломан. Часто мошенники звонят, пишут в мессенджерах или присылают сообщения с такой пугающей "новостью". На самом деле в большинстве случаев это просто уловка — но, если доступ к аккаунту все же оказался у злоумышленников, они могут: взять кредит или микрозаем — подать заявку на кредит, войти в онлайн-банк через "Госуслуги", заказать справку 2-НДФЛ для одобрения кредита", — говорится в релизе.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Названы самые популярные схемы мошенников в преддверии праздников
00:45
Там добавили, что злоумышленники также могут оформить электронную сим-карту для использования в своих целях, продавать личные данные и манипулировать ими, войти в кабинет ФНС, чтобы оформить налоговый вычет и указать другой банковский счет для его получения.
В ведомстве призвали ни в каких случаях не сообщать коды из СМС или приложений, не подтверждать действия под давлением, не переходить по ссылкам от неизвестных и не делиться персональной информацией по телефону.
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Россиян предупредили о мошенничестве с "совместным фото"
6 декабря, 13:59
 
ТехнологииФедеральная налоговая служба (ФНС России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала