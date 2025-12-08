МВД рассказало, что могут сделать мошенники, получив доступ к "Госуслугам"

"Ваш аккаунт на "Госуслугах" взломан. Часто мошенники звонят, пишут в мессенджерах или присылают сообщения с такой пугающей "новостью". На самом деле в большинстве случаев это просто уловка — но, если доступ к аккаунту все же оказался у злоумышленников, они могут: взять кредит или микрозаем — подать заявку на кредит, войти в онлайн-банк через "Госуслуги", заказать справку 2-НДФЛ для одобрения кредита", — говорится в релизе.