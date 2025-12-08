https://ria.ru/20251208/murashko-2060548860.html
Мурашко назвал годовой показатель младенческой смертности
Показатель младенческой смертности в России составляет около 3,5 промилле, кардинальных изменений к концу года не ожидается, заявил министр здравоохранения
общество
россия
михаил мурашко
КРАСНОГОРСК, 8 дек - РИА Новости. Показатель младенческой смертности в России составляет около 3,5 промилле, кардинальных изменений к концу года не ожидается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Вы знаете, что сегодня показатель младенческой смертности у нас самый низкий за всю историю. Он составляет в пределах 3,5 промилле. К концу года мы посмотрим - я думаю, что тут кардинальных изменений не произойдет", - сказал Мурашко
в ходе открытия научно-практического форума "Российская неделя здравоохранения - 2025".
Министр подчеркнул, что недавно родившийся ребенок должен быть максимально охвачен вниманием государства.
Научно-практический форум "Российская неделя здравоохранения - 2025" проходит в МВЦ "Крокус Экспо" 8-11 декабря.