В МПГУ рассказали, сколько детей могут обучаться в одном классе
02:02 08.12.2025
В МПГУ рассказали, сколько детей могут обучаться в одном классе
В МПГУ рассказали, сколько детей могут обучаться в одном классе

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Предельное количество детей, которые могут обучаться в одном школьном классе, определяется исходя из норм площади кабинета, обычно в классе на одного учителя приходится от 20 до 30 школьников, сообщил РИА Новости директор Лицея Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Игорь Якимов.
"Количество детей определяется исходя из норм площади школьного кабинета 3,5 квадратных метра на ученика. Если это компьютерный класс, то 4,5 квадратных метров, для мастерских не менее 6 метров на одного ученика", - сказал представитель МПГУ, добавив, что в классе обычно обучается от 20 до 30 человек, а в подгруппах по иностранному языку - от 12 до 16 человек.
По словам Якимова, особым образом рассчитывается наполняемость классов детей с ОВЗ. Учебная группа глухих детей не может быть более 6 человек, слепых и с расстройствами аутического спектра – до 8 человек, с нарушениями речи и задержкой психического развития – до 12 человек.
