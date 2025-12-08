Рейтинг@Mail.ru
Москва вошла в тройку наиболее освещенных городов мира - РИА Новости, 08.12.2025
14:23 08.12.2025 (обновлено: 14:36 08.12.2025)
Москва вошла в тройку наиболее освещенных городов мира
Москва вошла в тройку наиболее освещенных городов мира
Москва вошла в тройку наиболее освещенных городов мира

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на набережную Москвы-реки, Большой Москворецкий мост и Московский кремль
Вид на набережную Москвы-реки, Большой Москворецкий мост и Московский кремль. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва входит в топ-3 наиболее освещенных городов мира, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Двести девяносто пять лет назад в Москве появились первые фонари, а сегодня российская столица входит в топ-3 наиболее освещённых городов мира. По вечерам зажигается свыше миллиона светильников наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки. Больше половины из них - энергоэффективные", - написал Собянин в мессенджере MAX.
Мэр отметил, что в этом году подсветка украсит порядка 100 объектов города. Уже преобразились: фасады 50 школ, обновлённых в рамках программы "Моя школа", Живописный мост, культурный центр "Москвич" на Волгоградском проспекте, новая "Царская набережная" Москвы-реки в музее-заповеднике "Коломенское", несколько храмов, в том числе на Малахитовой улице в Ростокине, в Крылатском и Таганском районах, в также историческое здание с домовой церковью Святого Александра Невского на улице Большая Садовая.
"Уже в ближайшее время фасад Большой спортивной арены в "Лужниках" превратится в мультимедийное пространство благодаря уникальной технологии видеомэппинга и динамической подсветке. Частью композиции станет каток с различными инсталляциями. С 2011 года число объектов с архитектурно-художественной подсветкой в Москве выросло в четыре раза - сегодня порядка 2,4 тысячи зданий и сооружений создают уникальную атмосферу и комфорт на улицах", - добавил он.
Реабилитация Щучьего пруда на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
На юго-востоке Москвы проведут реабилитацию Щучьего пруда
МоскваСергей СобянинАлександр НевскийОбщество
 
 
