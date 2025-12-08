Москва вошла в тройку наиболее освещенных городов мира

"Уже в ближайшее время фасад Большой спортивной арены в "Лужниках" превратится в мультимедийное пространство благодаря уникальной технологии видеомэппинга и динамической подсветке. Частью композиции станет каток с различными инсталляциями. С 2011 года число объектов с архитектурно-художественной подсветкой в Москве выросло в четыре раза - сегодня порядка 2,4 тысячи зданий и сооружений создают уникальную атмосферу и комфорт на улицах", - добавил он.