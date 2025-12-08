Рейтинг@Mail.ru
На юге Москвы открылся экоцентр по раздельному сбору мусора - РИА Новости, 08.12.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:01 08.12.2025
На юге Москвы открылся экоцентр по раздельному сбору мусора
Первый экоцентр столичного регионального оператора, где организуют прием вторсырья и будут учить жителей раздельному сбору мусора, открылся на юге Москвы
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Первый экоцентр столичного регионального оператора, где организуют прием вторсырья и будут учить жителей раздельному сбору мусора, открылся на юге Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе уже шестой год работает программа раздельного сбора мусора, достигнутые показатели подтверждают ее эффективность и востребованность у москвичей. Объемы собранного вторсырья продолжают расти. Только за январь - сентябрь этого (2025 - ред.) года при сортировке было выделено и направлено на переработку около 1,3 миллиона тонн", - отметил Бирюков.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Сезонная адаптация. Какие работы ведутся в Москве исключительно зимой
10:00
Заммэра пояснил, что в поддержку программы было принято решение открыть первый городской экологический центр регионального оператора.
"Главная задача - экологическое просвещение горожан, вовлечение их в программу раздельного сбора мусора. В экоцентре будем собирать различные виды вторсырья и проводить тематические мероприятия, лекции и мастер-классы. Кроме того, там можно сдать на переработку более 20 видов вторсырья, например, бумагу, пластиковые контейнеры, флаконы, канистры, алюминиевые и жестяные банки, опасные отходы - батарейки и ртутные градусники", - рассказал Бирюков.
На информационных стендах в новом экоцентре разместили правила сортировки и полезные советы, информацию о циклах переработки разных материалов, предметы, созданные из переработанного мусора. Для маленьких гостей в специальной детской обучающей зоне подготовлены книги и настольные игры.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул важность реализации программы раздельного сбора мусора, напомнив, что участие в ней остается добровольным. Благодаря активной разъяснительной работе с каждым годом все больше москвичей присоединяются к этой инициативе.
Поезд - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
В ТиНАО обеспечили энергоснабжение электродепо "Столбово"
6 декабря, 12:06
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
 
