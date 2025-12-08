На юге Москвы открылся экоцентр по раздельному сбору мусора

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Первый экоцентр столичного регионального оператора, где организуют прием вторсырья и будут учить жителей раздельному сбору мусора, открылся на юге Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В городе уже шестой год работает программа раздельного сбора мусора, достигнутые показатели подтверждают ее эффективность и востребованность у москвичей. Объемы собранного вторсырья продолжают расти. Только за январь - сентябрь этого (2025 - ред.) года при сортировке было выделено и направлено на переработку около 1,3 миллиона тонн", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что в поддержку программы было принято решение открыть первый городской экологический центр регионального оператора.

"Главная задача - экологическое просвещение горожан, вовлечение их в программу раздельного сбора мусора. В экоцентре будем собирать различные виды вторсырья и проводить тематические мероприятия, лекции и мастер-классы. Кроме того, там можно сдать на переработку более 20 видов вторсырья, например, бумагу, пластиковые контейнеры, флаконы, канистры, алюминиевые и жестяные банки, опасные отходы - батарейки и ртутные градусники", - рассказал Бирюков.

На информационных стендах в новом экоцентре разместили правила сортировки и полезные советы, информацию о циклах переработки разных материалов, предметы, созданные из переработанного мусора. Для маленьких гостей в специальной детской обучающей зоне подготовлены книги и настольные игры.