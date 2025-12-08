Рейтинг@Mail.ru
Москалькова пообещала следить за ситуацией вокруг квартиры Долиной - РИА Новости, 08.12.2025
16:15 08.12.2025
Москалькова пообещала следить за ситуацией вокруг квартиры Долиной
Москалькова пообещала следить за ситуацией вокруг квартиры Долиной - РИА Новости, 08.12.2025
Москалькова пообещала следить за ситуацией вокруг квартиры Долиной
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что будет следить за решениями суда по ситуации вокруг продажи квартиры народной артистки РФ РИА Новости, 08.12.2025
Москалькова пообещала следить за ситуацией вокруг квартиры Долиной

Москалькова пообещала следить за решениями суда по продаже квартиры Долиной

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что будет следить за решениями суда по ситуации вокруг продажи квартиры народной артистки РФ Ларисы Долиной.
"Мы будем следить за этой ситуацией, я думаю, Верховный суд прислушается к аргументам (покупательницы Полины - ред.) Лурье", - сказала Москалькова в ходе Всероссийского единого урока "Права человека" в МГИМО, комментируя ситуацию вокруг квартиры Долиной.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Долина утверждает, что Лурье не проявила осторожности при заключении сделки
Вчера, 09:36
По её словам, добросовестный покупатель квартиры "не мог знать всех нюансов" и потерял квартиру.
В марте Хамовнический районный суд Москвы восстановил право собственности Долиной. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд. Заседание назначили на 16 декабря.
Когда Верховный суд истребовал документы в кассации, адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла, что адвокат Долиной предложила передать Лурье мировое соглашение, в рамках которого собиралась возвращать 112 миллионов рублей частями в течение трех лет, она назвала это предложением "от безысходности", а не потому что она "осознала свою ошибку".
В минувшую пятницу певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок: будет ли это сделано сразу или частями.
Верховный суд - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Адвокат рассказала, какого решения по квартире Долиной ждет Лурье
7 декабря, 10:15
Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Лурье не сомневалась во вменяемости Долиной при сделке, рассказала адвокат
Вчера, 11:09
 
ЖильеРоссияМоскваЛариса ДолинаТатьяна МоскальковаМГИМОМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
