Москалькова пообещала следить за ситуацией вокруг квартиры Долиной

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что будет следить за решениями суда по ситуации вокруг продажи квартиры народной артистки РФ Ларисы Долиной.

"Мы будем следить за этой ситуацией, я думаю, Верховный суд прислушается к аргументам (покупательницы Полины - ред.) Лурье", - сказала Москалькова в ходе Всероссийского единого урока "Права человека" в МГИМО , комментируя ситуацию вокруг квартиры Долиной

По её словам, добросовестный покупатель квартиры "не мог знать всех нюансов" и потерял квартиру.

В марте Хамовнический районный суд Москвы восстановил право собственности Долиной. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд. Заседание назначили на 16 декабря.

Когда Верховный суд истребовал документы в кассации, адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла, что адвокат Долиной предложила передать Лурье мировое соглашение, в рамках которого собиралась возвращать 112 миллионов рублей частями в течение трех лет, она назвала это предложением "от безысходности", а не потому что она "осознала свою ошибку".

В минувшую пятницу певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок: будет ли это сделано сразу или частями.

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.