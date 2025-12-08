Народный фронт предложил создать штаб по борьбе с мошенниками

Глава исполкома Народного фронта уточнил, что злоумышленники чаще обманывают людей с помощью компьютерных игр, ложных сайтов по трудоустройству, поддельных сервисов покупки билетов. Кроме того, мошенники чаще прибегают к системе быстрых платежей (СБП). По экспертной оценке, до 60% мошеннических переводов проводится через СБП.