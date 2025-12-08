Рейтинг@Mail.ru
Народный фронт предложил создать штаб по борьбе с мошенниками
20:49 08.12.2025
Народный фронт предложил создать штаб по борьбе с мошенниками
Народный фронт предложил создать штаб по борьбе с мошенниками - РИА Новости, 08.12.2025
Народный фронт предложил создать штаб по борьбе с мошенниками
Народный фронт предложил создать штаб по борьбе с мошенниками, сообщил глава исполкома организации Михаил Кузнецов. РИА Новости, 08.12.2025
технологии, михаил кузнецов (экс-губернатор), сбер, россия, мошенники
Технологии, Михаил Кузнецов (экс-губернатор), Сбер, Россия, мошенники
Народный фронт предложил создать штаб по борьбе с мошенниками

Народный фронт предложил создать в России штаб по противодействию мошенникам

Звонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Depositphotos.com / terovesalainen
Звонок с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Народный фронт предложил создать штаб по борьбе с мошенниками, сообщил глава исполкома организации Михаил Кузнецов.
"Одна из целей, которую мы поставили, это создание системы противодействия мошенничеству. Владимир Владимирович, по данным Сбера, объем потерь граждан от мошенничества продолжает сохраняться на высоком уровне, превысит несколько сотен миллиардов рублей. И в ответ на законодательные ограничения мошенники перестраивают свои схемы", - сказал он на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Глава исполкома Народного фронта уточнил, что злоумышленники чаще обманывают людей с помощью компьютерных игр, ложных сайтов по трудоустройству, поддельных сервисов покупки билетов. Кроме того, мошенники чаще прибегают к системе быстрых платежей (СБП). По экспертной оценке, до 60% мошеннических переводов проводится через СБП.
"Владимир Владимирович, вы об этом говорили, что вы давали поручение по созданию штаба по искусственному интеллекту. Возможно, здесь тоже нужен штаб по противодействию, потому что это, конечно, диверсионная работа против Российской Федерации. И она очевидным образом ведётся всеми усилиями нашего противника. Он будет максимально быстро здесь перестраиваться", - заключил Кузнецов.
МВД рассказало, что могут сделать мошенники, получив доступ к "Госуслугам"
ТехнологииМихаил Кузнецов (экс-губернатор)СберРоссиямошенники
 
 
