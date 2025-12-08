Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные схемы мошенников в преддверии праздников
00:45 08.12.2025
Названы самые популярные схемы мошенников в преддверии праздников
Названы самые популярные схемы мошенников в преддверии праздников
Люди в декабре спешат успеть закрыть все задачи, купить подарки и подготовиться к праздникам, на этой почве интернет-мошенники активизируются и пытаются поймать
2025
Названы самые популярные схемы мошенников в преддверии праздников

РИА Новости: мошенники в декабре пытаются поймать россиян на праздничных схемах

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Люди в декабре спешат успеть закрыть все задачи, купить подарки и подготовиться к праздникам, на этой почве интернет-мошенники активизируются и пытаются поймать россиян на своих схемах. Ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова рассказала РИА Новости о самых популярных уловках в преддверии праздников.
"В декабре внимание у всех снижается, а эмоции, наоборот, зашкаливают. Именно на этом играют мошенники. Пока мы выбираем подарки и ждем доставку, мошенники хотят получить наши данные и готовят "праздничные" схемы", - поделилась эксперт.
Одной из самых распространенных схем являются фальшивые сайты под видом популярных маркетплейсов со "скидками до 90%", подарочные наборы по "сказочным ценам", якобы выгодные розыгрыши и акции, "до конца которых осталось пять минут".
Кроме того, продолжает эксперт, появляются сообщения якобы от служб доставки: "Не удалось доставить вашу посылку, оплатите повторно доставку".
Не забывают мошенники и об уведомлениях о "задолженности" или "штрафе за превышение скорости", которых на самом деле нет. А "романтические мошенники" пытаются поймать жертву в приложениях для знакомств - аферисты находят контакт, рассказывают трогательную историю и просят немного денег на оплату дороги или подарка. После перевода любовь заканчивается очень быстро, заверила Кокова.
Отмечается, что все эти схемы направлены на кражу персональных данных и денег - человек переходит по фишинговой ссылке, где после оплаты услуги может потерять деньги, а также "раскрыть" информацию о себе для афериста.
Однако еще одной популярной предновогодней схемой являются фальшивые подарки от "тайного Санты" в соцсетях - "Нажми, чтобы узнать, кто тебя поздравил". После "клика" жертве на устройство устанавливается вирус.
"Перед праздниками чаще всего жертвами мошенников становятся самые занятые и уверенные в себе люди, которые сами переходят по ссылкам, спешат сообщить свои данные и завершить задачу. Но вдох-выдох и внимательный взгляд на смс или письмо не займут много времени, но спасут деньги и данные", - подытожила она.
