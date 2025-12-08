Названы самые популярные схемы мошенников в преддверии праздников

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Люди в декабре спешат успеть закрыть все задачи, купить подарки и подготовиться к праздникам, на этой почве интернет-мошенники активизируются и пытаются поймать россиян на своих схемах. Ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова рассказала РИА Новости о самых популярных уловках в преддверии праздников.

"В декабре внимание у всех снижается, а эмоции, наоборот, зашкаливают. Именно на этом играют мошенники. Пока мы выбираем подарки и ждем доставку, мошенники хотят получить наши данные и готовят "праздничные" схемы", - поделилась эксперт.

Одной из самых распространенных схем являются фальшивые сайты под видом популярных маркетплейсов со "скидками до 90%", подарочные наборы по "сказочным ценам", якобы выгодные розыгрыши и акции, "до конца которых осталось пять минут".

Кроме того, продолжает эксперт, появляются сообщения якобы от служб доставки: "Не удалось доставить вашу посылку, оплатите повторно доставку".

Не забывают мошенники и об уведомлениях о "задолженности" или "штрафе за превышение скорости", которых на самом деле нет. А "романтические мошенники" пытаются поймать жертву в приложениях для знакомств - аферисты находят контакт, рассказывают трогательную историю и просят немного денег на оплату дороги или подарка. После перевода любовь заканчивается очень быстро, заверила Кокова.

Отмечается, что все эти схемы направлены на кражу персональных данных и денег - человек переходит по фишинговой ссылке, где после оплаты услуги может потерять деньги, а также "раскрыть" информацию о себе для афериста.

Однако еще одной популярной предновогодней схемой являются фальшивые подарки от "тайного Санты" в соцсетях - "Нажми, чтобы узнать, кто тебя поздравил". После "клика" жертве на устройство устанавливается вирус.