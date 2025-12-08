Рейтинг@Mail.ru
Мосгаз рассказал о самых частых нарушениях при использовании газовых плит - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:29 08.12.2025 (обновлено: 15:31 09.12.2025)
https://ria.ru/20251208/mosgaz-2060848328.html
Мосгаз рассказал о самых частых нарушениях при использовании газовых плит
Мосгаз рассказал о самых частых нарушениях при использовании газовых плит - РИА Новости, 09.12.2025
Мосгаз рассказал о самых частых нарушениях при использовании газовых плит
Специалисты Мосгаз рекомендуют при использовании газового оборудования не перекрывать вентиляционные отверстия и газопроводы, а также менять приборы, у которых... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-08T15:29:00+03:00
2025-12-09T15:31:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
москва
мосгаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97634/56/976345624_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_a50893f2aef1a6f5f3625a838cc9387b.jpg
https://ria.ru/20251206/energosnabzhenie-2060285451.html
https://realty.ria.ru/20251205/moskva-2060082937.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97634/56/976345624_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_cb747a76164ba583c81ff41945e27004.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, москва, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ЖКХ, Москва, Мосгаз
Мосгаз рассказал о самых частых нарушениях при использовании газовых плит

Мосгаз рекомендует менять приборы, у которых вышел срок эксплуатации

© Fotolia / Chepko DanilГазовая плита
Газовая плита - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Fotolia / Chepko Danil
Газовая плита. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Специалисты Мосгаз рекомендуют при использовании газового оборудования не перекрывать вентиляционные отверстия и газопроводы, а также менять приборы, у которых вышел срок эксплуатации, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В столичном комплексе городского хозяйства рассказали о самых частых нарушениях, которые горожане допускают при использовании газовых плит. Специалисты АО "Мосгаз" ежегодно проводят техническое обслуживание внутридомовых и внутриквартирных систем в жилых домах. Забота о безопасности оборудования в домах москвичей является одной из приоритетных задач для столичного газового хозяйства... Специалисты рекомендуют не перекрывать вентиляционные отверстия и газопроводы, а также менять приборы, у которых вышел срок эксплуатации", - говорится в сообщении.
Поезд - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
В ТиНАО обеспечили энергоснабжение электродепо "Столбово"
6 декабря, 12:06
Отмечается, что часто при техническом обслуживании специалисты обнаруживают препятствия естественному воздухообмену в газифицированном помещении. Это могут быть вытяжки или принудительные вентиляторы в газовом канале, а также полное перекрытие отверстий. По правилам безопасности вентиляционный канал необходимо держать открытым и в нем должна присутствовать тяга.
"Согласно пункту 4.2.4 норматива Москвы по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2004/03 "Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий", утвержденного постановлением правительства Москвы от 02.11.2004 № 758, нельзя вносить изменения в конструкцию дымовых и вентиляционных систем. Устранить такие нарушения можно самостоятельно, без привлечения специалистов", - уточняется в сообщении.
Более того, согласно пункту 4.2.9 норматива нельзя застраивать газопровод стенами или панелями, а также замуровывать и закрывать кафельной плиткой. Газопровод и дымовыводящие трубы от газовых водонагревателей должны быть доступны для осмотра и технического обслуживания. При необходимости жители обязаны убрать все элементы, которые мешают обслуживать газовое оборудование.
"Для стабильной работы газового оборудования необходимо соблюдать правила его использования, указанные в паспорте. В документе также прописан срок эксплуатации прибора, в среднем он составляет от 10 до 12 лет. После завершения этого периода нужно установить новую плиту или водонагреватель. Для этого жители могут обратиться в службу сервиса АО "Мосгаз" по телефону: +7 800 700⁠-71⁠-04 или онлайн на официальном сайте www.mos-gaz.ru и оставить заявку на выезд мастера", - говорится в сообщении.
Жилые дома в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Москве 69 владельцев спецсчетов не отчитались о взносах на капремонт
5 декабря, 14:34
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХМоскваМосгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала