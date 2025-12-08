Дед Мороз рассказал о самых необычных подарках за десять лет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек- РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что за десять лет своего новогоднего путешествия дарил живую корову, ткацкий станок, печь, набор микрофонов, поход на балет.

"Мы дарим подарки, дарим радость, зажигаем огонечки в глазах и сердцах. И подобно неутомимым путешественникам из Великого Устюга , которые 200 лет назад отправлялись открывать великие земли, мы отправляемся дарить счастье, исполнять заветные мечты и рассказывать об удивительно добрых, чутких ребятах, о больших, дружных, гостеприимных семьях. За эти годы было огромное количество чудесных историй. Вспоминаю юную балерину из Барнаула , мы осуществили ее мечту, и она отправилась на "Лебединое озеро" в Мариинский театр … Семья Рыбаковых из Ижевска получила новую печь… Вспоминаю письмо от мальчика Саши из Омска , когда он пишет о том, что деду, пожалуйста, пришли новые валенки, бабушке - яблок, сколько не жалко, а сестренке – куклу", - сказал зимний волшебник на пресс-конференции.

Дед Мороз рассказал, что в Перми подарили одной из мам ткацкий станок, а с девочкой Машей летали на вертолете.

"Она придумала систему реабилитации через ткацкий станок, через восстановление промысла ткацкого. Большой, красивый. И теперь ребята в Перми узнают заново это доброе ремесло и развивают пальчики. С девочкой Машей на вертолете летали над Воронежем . Кемеровская семья - это чудесная была встреча, когда иду на встречу с семьей, а позади меня на веревочке ведут настоящую корову. Корова по кличке Ночка. В Челябинске коллективу поющих бабушек мы подарили набор микрофонов и еще много-много чудесных историй было", - рассказал он.

Зимний волшебник отметил, что очень трогательно, когда ребята просят подарки не для себя, а для своих близких, братьев и сестер, одноклассников.

"Одни из самых трогательных историй, когда ребята пишут не про себя, пишут про своих братиков и сестренок. И именно для них становятся самими настоящими волшебниками. Будем вспоминать историю из Иркутска , когда одноклассники написали про девочку из класса и попросили специальную коляску, чтобы вместе выходить в театры, гулять. И так трогает, когда пишут не про себя, а про бабушек, про дедушек, про своих друзей и знакомых, одноклассников", - сказал Дед Мороз.