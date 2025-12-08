Рейтинг@Mail.ru
Дед Мороз рассказал о самых необычных подарках за десять лет - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 08.12.2025 (обновлено: 16:28 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/moroz-2060607333.html
Дед Мороз рассказал о самых необычных подарках за десять лет
Дед Мороз рассказал о самых необычных подарках за десять лет - РИА Новости, 08.12.2025
Дед Мороз рассказал о самых необычных подарках за десять лет
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что за десять лет своего новогоднего путешествия дарил живую корову, ткацкий станок, печь, набор... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T16:25:00+03:00
2025-12-08T16:28:00+03:00
общество
великий устюг
пермь
барнаул
дед мороз
мариинский театр
куда поехать в выходные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060604729_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_228c86bf14bcd75895cd2cc837678fde.jpg
https://ria.ru/20251130/dedmoroz-2056705642.html
https://ria.ru/20251203/obrazec-pisma-dedu-morozu-2059592477.html
великий устюг
пермь
барнаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060604729_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_b50985ae2dcecde90868c7a2c8f34f8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, великий устюг, пермь, барнаул, дед мороз, мариинский театр, куда поехать в выходные
Общество, Великий Устюг, Пермь, Барнаул, Дед Мороз, Мариинский театр, куда поехать в выходные
Дед Мороз рассказал о самых необычных подарках за десять лет

Дед Мороз рассказал, что за десять лет дарил живую корову, ткацкий станок и печь

© Фото : Всероссийский Дед МорозВсероссийский Дед Мороз из Великого Устюга
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : Всероссийский Дед Мороз
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 дек- РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что за десять лет своего новогоднего путешествия дарил живую корову, ткацкий станок, печь, набор микрофонов, поход на балет.
"Мы дарим подарки, дарим радость, зажигаем огонечки в глазах и сердцах. И подобно неутомимым путешественникам из Великого Устюга, которые 200 лет назад отправлялись открывать великие земли, мы отправляемся дарить счастье, исполнять заветные мечты и рассказывать об удивительно добрых, чутких ребятах, о больших, дружных, гостеприимных семьях. За эти годы было огромное количество чудесных историй. Вспоминаю юную балерину из Барнаула, мы осуществили ее мечту, и она отправилась на "Лебединое озеро" в Мариинский театр… Семья Рыбаковых из Ижевска получила новую печь… Вспоминаю письмо от мальчика Саши из Омска, когда он пишет о том, что деду, пожалуйста, пришли новые валенки, бабушке - яблок, сколько не жалко, а сестренке – куклу", - сказал зимний волшебник на пресс-конференции.
Участники парада Дедов Морозов и Снегурочек - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Новогодний гид: где в России найти настоящих Дедов Морозов
30 ноября, 03:02
Дед Мороз рассказал, что в Перми подарили одной из мам ткацкий станок, а с девочкой Машей летали на вертолете.
"Она придумала систему реабилитации через ткацкий станок, через восстановление промысла ткацкого. Большой, красивый. И теперь ребята в Перми узнают заново это доброе ремесло и развивают пальчики. С девочкой Машей на вертолете летали над Воронежем. Кемеровская семья - это чудесная была встреча, когда иду на встречу с семьей, а позади меня на веревочке ведут настоящую корову. Корова по кличке Ночка. В Челябинске коллективу поющих бабушек мы подарили набор микрофонов и еще много-много чудесных историй было", - рассказал он.
Зимний волшебник отметил, что очень трогательно, когда ребята просят подарки не для себя, а для своих близких, братьев и сестер, одноклассников.
"Одни из самых трогательных историй, когда ребята пишут не про себя, пишут про своих братиков и сестренок. И именно для них становятся самими настоящими волшебниками. Будем вспоминать историю из Иркутска, когда одноклассники написали про девочку из класса и попросили специальную коляску, чтобы вместе выходить в театры, гулять. И так трогает, когда пишут не про себя, а про бабушек, про дедушек, про своих друзей и знакомых, одноклассников", - сказал Дед Мороз.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.
Мальчик отправляет письмо Деду Морозу - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Письмо Деду Морозу: как написать и куда отправить, образец оформления
3 декабря, 19:42
 
ОбществоВеликий УстюгПермьБарнаулДед МорозМариинский театркуда поехать в выходные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала