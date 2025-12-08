Синоптик рассказал, когда в Подмосковье придут морозы

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Морозы до минус 15 ожидаются в Подмосковье в воскресенье, они будут сопровождаться снегопадами и метелью с заносами на дорогах, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В воскресенье, в тылу мощного циклона, "провалит Арктика". Пронизывающие северные ветры принесут еще более студеные массы воздуха, сформировавшиеся над Ледовитым океаном. В результате ночная температура понизится до минус 7 - минус 12, на востоке Подмосковья морозы ударят до минус 15, днем минус 6 - минус 11. И все это будет сопровождаться скоротечными снегопадами и метелью с заносами на дорогах", - рассказал Тишковец

Он отметил, что таким образом в предстоящие выходные с опозданием ровно на месяц придет настоящая русская зима с ее главной атрибутикой – снегом и морозами.