10:12 08.12.2025 (обновлено: 10:17 08.12.2025)
Синоптик рассказал, когда в Подмосковье придут морозы
общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Морозы до минус 15 ожидаются в Подмосковье в воскресенье, они будут сопровождаться снегопадами и метелью с заносами на дорогах, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В воскресенье, в тылу мощного циклона, "провалит Арктика". Пронизывающие северные ветры принесут еще более студеные массы воздуха, сформировавшиеся над Ледовитым океаном. В результате ночная температура понизится до минус 7 - минус 12, на востоке Подмосковья морозы ударят до минус 15, днем минус 6 - минус 11. И все это будет сопровождаться скоротечными снегопадами и метелью с заносами на дорогах", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что таким образом в предстоящие выходные с опозданием ровно на месяц придет настоящая русская зима с ее главной атрибутикой – снегом и морозами.
"Интересно, это практически точь-в-точь произойдет в унисон с началом зимы по старому календарю, когда самое холодное время года начиналось 14 декабря", - добавил синоптик.
Москва - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Москвичи увидят на Солнце пятна в виде Деда Мороза, пообещала ученый
5 декабря, 04:41
 
