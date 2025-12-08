В Молдавии оппозиция обвинила власти в давлении на независимость СМИ

КИШИНЕВ, 8 дек – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Либерально-демократическая партия (ЛДПМ) обвинила власти страны в давлении на редакционную независимость СМИ, соответствующее заявление Оппозиционная в Молдавии Либерально-демократическая партия (ЛДПМ) обвинила власти страны в давлении на редакционную независимость СМИ, соответствующее заявление опубликовал в своем Telegram-канале лидер политсилы, экс-премьер республики Владимир Филат.

Президент Молдавии Майя Санду, выступая в понедельник на кишиневском форуме Mass-Media 2025, заявила о необходимости ужесточить законодательство в сфере Интернета, а также призвала руководителей СМИ, онлайн-платформ совместными усилиями укреплять информационную безопасность государства.

"Власть под предлогом борьбы с дезинформацией может влиять на стратегические направления работы независимой прессы и условия её финансирования. Когда государство начинает определять стратегические направления для свободной прессы, предлагать общую инфраструктуру или приглашать к "патриотической консолидации", формируются предпосылки зависимости, подрывающей редакционную независимость", – говорится в заявлении партии.

В документе также приводится ссылка на доклад правозащитной организации Amnesty International, в котором отмечаются рост уязвимости редакций к политическому давлению, сокращение медийного плюрализма из-за санкций и блокировок, а также усиление самоцензуры.

В партии отмечают, что эти выводы невозможно игнорировать на фоне усиливающейся риторики о контроле онлайн-платформ, в том числе и СМИ. "Попытки представить СМИ стратегическим партнёром государства - опасное отклонение с долгосрочными последствиями для плюрализма, свободы слова и способности общества контролировать власть", – указали в ЛДПМ, подчеркнув, что миссия СМИ состоит в контроле за действиями властей, а не в их поддержке.

Партия призвала восстановить правовые гарантии защиты СМИ от политического влияния, обеспечить деполитизацию публичных медиа, прозрачность финансирования редакционных проектов и "отказаться от риторики единого фронта". По мнению ЛДПМ, Молдавии необходима "свободная, а не выстроенная пресса" и медиасреда, основанная на плюрализме, а не на политических стратегиях.

В последние два года власти Молдавии последовательно усиливали контроль над медиа и политической сферой. Ранее был арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, а в аэропорту Кишинёва задерживали депутатов, посещавших Россию. Против ряда оппозиционных политиков возбуждены уголовные дела, а парламент рассматривает инициативы об ограничении протестов в периоды до и после выборов.