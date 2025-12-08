Рейтинг@Mail.ru
Филат обвинил власти Молдавии в завышении данных об инвестициях в бюджет - РИА Новости, 08.12.2025
14:40 08.12.2025 (обновлено: 14:51 08.12.2025)
Филат обвинил власти Молдавии в завышении данных об инвестициях в бюджет
Филат обвинил власти Молдавии в завышении данных об инвестициях в бюджет
Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат заявил, что объявленный правительством рост капитальных... РИА Новости, 08.12.2025
2025
Филат обвинил власти Молдавии в завышении данных об инвестициях в бюджет

Экс-премьер Молдавии Филат: инвестиции в бюджет пойдут на погашение долгов

КИШИНЕВ, 8 дек – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат заявил, что объявленный правительством рост капитальных вложений в проекте бюджета на 2026 год более чем на 45% основан на сокращениях и пойдет на погашение задолженностей, а не на новые проекты.
Ранее правительство Молдавии утвердило проект госбюджета на 2026 год с дефицитом около 20,9 миллиарда леев (примерно 1,16 миллиарда долларов – ред.), отметив, что документ направлен на привлечение инвестиций и обеспечение устойчивого экономического роста. Оппозиционные политики раскритиковали параметры бюджета, обвиняя власти в наращивании долговой нагрузки и предвыборном характере расходов.
"Правительство с триумфом объявляет, что в следующем году капитальные инвестиции вырастут более чем на 45% и превысят 3 миллиарда леев (166 миллионов долларов – ред.) - "самый большой рост в истории", согласно официальной пропаганде. В действительности же мы становимся свидетелями одной из самых токсичных и циничных бюджетных манипуляций последнего десятилетия. Весь объем капитальных инвестиций на следующий год пойдет не на новые проекты, а на погашение задолженностей текущего года, сформировав "скрытый структурный дефицит бюджета-2026". Правда предельно проста: ничего нового не строится, лишь тушатся пожары, спровоцированные самим правительством", – написал Филат в своем Telegram-канале.
Экс-премьер привел график на основе официальных показателей министерства финансов за 2021–2024 годы, согласно которому, утвержденные инвестиции систематически не исполняются в полном объеме.
"Из утвержденных инвестиций 9,3 миллиарда леев (порядка 516 миллионов долларов – ред.), было реализовано 7,2 миллиарда леев (около 400 миллионов долларов), а 2,1 миллиарда леев (приблизительно 117 миллионов долларов) так и не были исполнены", - добавил Филат.
По словам политика, объявленные властями "инвестиции" являются "лишь электоральной приманкой, а не политикой развития". "Правительство использует бюджет как избирательный инструмент, а не как инструмент развития", – резюмировал Филат, добавив, что результатом становятся "задолженности, замороженные стройки, обманутые городские и районные администрации и страна, которая топчется на месте".
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, и в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Додон назвал проект госбюджета Молдавии социальным геноцидом
4 декабря, 16:00
 
В миреМолдавияВладимир ФилатЛиберально-демократическая партия Молдавии
 
 
