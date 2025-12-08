Филат обвинил власти Молдавии в завышении данных об инвестициях в бюджет

КИШИНЕВ, 8 дек – РИА Новости. Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат заявил, что объявленный правительством рост капитальных вложений в проекте бюджета на 2026 год более чем на 45% основан на сокращениях и пойдет на погашение задолженностей, а не на новые проекты.

Ранее правительство Молдавии утвердило проект госбюджета на 2026 год с дефицитом около 20,9 миллиарда леев (примерно 1,16 миллиарда долларов – ред.), отметив, что документ направлен на привлечение инвестиций и обеспечение устойчивого экономического роста. Оппозиционные политики раскритиковали параметры бюджета, обвиняя власти в наращивании долговой нагрузки и предвыборном характере расходов.

"Правительство с триумфом объявляет, что в следующем году капитальные инвестиции вырастут более чем на 45% и превысят 3 миллиарда леев (166 миллионов долларов – ред.) - "самый большой рост в истории", согласно официальной пропаганде. В действительности же мы становимся свидетелями одной из самых токсичных и циничных бюджетных манипуляций последнего десятилетия. Весь объем капитальных инвестиций на следующий год пойдет не на новые проекты, а на погашение задолженностей текущего года, сформировав "скрытый структурный дефицит бюджета-2026". Правда предельно проста: ничего нового не строится, лишь тушатся пожары, спровоцированные самим правительством", – написал Филат в своем Telegram-канале.

Экс-премьер привел график на основе официальных показателей министерства финансов за 2021–2024 годы, согласно которому, утвержденные инвестиции систематически не исполняются в полном объеме.

"Из утвержденных инвестиций 9,3 миллиарда леев (порядка 516 миллионов долларов – ред.), было реализовано 7,2 миллиарда леев (около 400 миллионов долларов), а 2,1 миллиарда леев (приблизительно 117 миллионов долларов) так и не были исполнены", - добавил Филат.

По словам политика, объявленные властями "инвестиции" являются "лишь электоральной приманкой, а не политикой развития". "Правительство использует бюджет как избирательный инструмент, а не как инструмент развития", – резюмировал Филат, добавив, что результатом становятся "задолженности, замороженные стройки, обманутые городские и районные администрации и страна, которая топчется на месте".