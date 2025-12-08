Молдавия пытается лишить ПМР статуса стороны переговоров, считает эксперт

ТИРАСПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Попытки властей Молдавии похоронить переговорный формат "5+2" по приднестровскому урегулированию преследуют цель лишить Приднестровье статуса стороны переговоров, заявил РИА Новости экс-глава МИД Приднестровской Молдавской Республики, директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.

Украина, В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев Тирасполь как стороны конфликта, Россия ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре , также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице Москвы Киева . Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.

"За попытками молдавских политиков похоронить формат "5+2" стоит желание Кишинева обнулить международно-признанный статус Приднестровья как стороны переговоров, а также снять с себя ответственность за выполнение обязательств, договоренность о которых была достигнута за все годы переговорного процесса", - сказал Шорников.

По его мнению, такие попытки не новы. "И в прежние годы мы наблюдали как Кишинев настаивает на том, чтобы начать диалог "с чистого листа". Между Молдовой и Приднестровьем было подписано порядка 200 документов, большинство из них не выполняются. Но это не проблема формата "5+2", это проблема Кишинева, который не ведет себя как договороспособная сторона", - отметил эксперт.

Он напомнил, что формат "5+2" не собирается уже 6 лет, но это не значит, что он не существует или не действует.

"Каждый год проходят заседания экспертных групп Молдовы и Приднестровья по различным направлениям, осуществляются контакты на уровне политических представителей сторон. Вся эта работа ведется в рамках трехуровневого переговорного механизма, вершиной которого, собственно, и являются заседания постоянного совещания", - пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что когда о смерти формата "5+2" заявляют дипломаты, которые находятся на службе у президента Молдавии Майи Санду , это понять можно. Удивительно, что об этом же говорят политики, которые считают себя оппозиционными.

"В любом случае, Кишинев пытается выдавать желаемое за действительное. Молдавские представители могут хоть сто раз повторить, что формат "5+2" мертв, но он будет актуален, пока хотя бы одна сторона переговоров и хотя бы один посредник будут настаивать на продолжении переговоров в согласованном международном формате", - подчеркнул Шорников.