ВС России освободили Черновое в ДНР и Новоданиловку в Запорожской области

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Червоное в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Червоное", — говорится в заявлении.
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Червоное в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Червоное в ДНР
Они также нанесли поражение формированиям противника в районах Степановки, Северска, Платоновки, Берестка, Звановки, Петровского и Константиновки в ДНР.
Потери ВСУ на этом участке фронта составили:
- более 145 боевиков;
- три ББМ, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV американского производства;
- 12 пикапов;
- два артиллерийских орудия;
- станция РЭБ;
- пять складов боеприпасов и материальных средств.
В свою очередь, бойцы "Днепра" взяли под контроль Новоданиловку в Запорожской области, заявили в министерстве.
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили Новоданиловку в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили Новоданиловку в Запорожской области
Кроме того, они поразили подразделения украинской армии у Константиновки, Орехова, Лукьяновского и Разумовки в Запорожской области и Никольского в Херсонской области.
На этом направлении войска противника потеряли до 40 военных, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, артиллерийское орудие и склад горючего.
