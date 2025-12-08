ВС России освободили Черновое в ДНР и Новоданиловку в Запорожской области

"Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Червоное", — говорится в заявлении.

На этом направлении войска противника потеряли до 40 военных, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, артиллерийское орудие и склад горючего.