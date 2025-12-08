Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Черновое в ДНР и Новоданиловку в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 08.12.2025 (обновлено: 13:16 08.12.2025)
ВС России освободили Черновое в ДНР и Новоданиловку в Запорожской области
ВС России освободили Черновое в ДНР и Новоданиловку в Запорожской области - РИА Новости, 08.12.2025
ВС России освободили Черновое в ДНР и Новоданиловку в Запорожской области
Российские военные взяли под контроль Червоное в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
запорожская область
2025
Новости
безопасность, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы РФ

ВС России освободили Черновое в ДНР и Новоданиловку в Запорожской области

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Червоное в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Червоное", — говорится в заявлении.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили Червоное в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили Червоное в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Червоное в ДНР
Они также нанесли поражение формированиям противника в районах Степановки, Северска, Платоновки, Берестка, Звановки, Петровского и Константиновки в ДНР.
Потери ВСУ на этом участке фронта составили:
  • более 145 боевиков;
  • три ББМ, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV американского производства;
  • 12 пикапов;
  • два артиллерийских орудия;
  • станция РЭБ;
  • пять складов боеприпасов и материальных средств.
В свою очередь, бойцы "Днепра" взяли под контроль Новоданиловку в Запорожской области, заявили в министерстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Днепр" освободили Новоданиловку в Запорожской области
Подразделения группировки войск Днепр освободили Новоданиловку в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили Новоданиловку в Запорожской области
Кроме того, они поразили подразделения украинской армии у Константиновки, Орехова, Лукьяновского и Разумовки в Запорожской области и Никольского в Херсонской области.
На этом направлении войска противника потеряли до 40 военных, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, артиллерийское орудие и склад горючего.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
