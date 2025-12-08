https://ria.ru/20251208/mo-2060538046.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 08.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли более 205 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T12:31:00+03:00
2025-12-08T12:31:00+03:00
2025-12-08T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия
Новости
ru-RU
