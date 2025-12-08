Единое пособие для семей получили почти девять миллионов человек

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Единое пособие для семей в РФ назначено почти девяти миллионам человек, средствами материнского капитала распорядились более 1,5 миллиона семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Основные мероприятия были сконцентрированы в нескольких проектах. Но прежде всего это "Семья", "Продолжительная и активная жизнь". Они призваны решить такие важные задачи, как рост рождаемости, продолжительности жизни, доходов, и целый ряд других. Здесь участвуют все без исключения субъекты федерации, действует целый ряд инструментов поддержки, но единое пособие было назначено почти девяти миллионам человек, средствами материнского капитала распределились более 1,5 миллиона семей, а свыше 430 тысяч изменили жилищные условия при помощи льготной ипотечной программы", - сказал Мишустин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
