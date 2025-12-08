https://ria.ru/20251208/mishustin-2060630222.html
Мишустин сравнил динамику роста экономки в России и Европе
Мишустин сравнил динамику роста экономки в России и Европе - РИА Новости, 08.12.2025
Мишустин сравнил динамику роста экономки в России и Европе
Динамика роста российской экономики лучше, чем в ряде европейских стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.12.2025
Мишустин: динамика роста экономики в РФ лучше, чем в некоторых странах Европы