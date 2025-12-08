Рейтинг@Mail.ru
17:12 08.12.2025 (обновлено: 17:20 08.12.2025)
Мишустин заявил о росте промышленного экспорта
Мишустин заявил о росте промышленного экспорта
Объем промышленного экспорта России за девять месяцев 2025 года вырос на 18% в годовом выражении, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.12.2025
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о росте промышленного экспорта

Мишустин: объем промышленного экспорта в России за девять месяцев вырос на 18%

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Объем промышленного экспорта России за девять месяцев 2025 года вырос на 18% в годовом выражении, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Объем экспорта товаров отраслей промышленности по итогам девяти месяцев увеличился на 18%. Но здесь назову главные локомотивы - это машиностроение, химическая индустрия и металлургия", - сказал Мишустин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин заявил о задаче системно обелить национальную экономику
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
