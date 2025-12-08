https://ria.ru/20251208/mishustin-2060629804.html
Мишустин заявил о росте промышленного экспорта
Объем промышленного экспорта России за девять месяцев 2025 года вырос на 18% в годовом выражении, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.12.2025
