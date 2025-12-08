https://ria.ru/20251208/mishustin-2060627441.html
Мишустин: правительство актуализирует программы повышения рождаемости
Мишустин: правительство актуализирует программы повышения рождаемости - РИА Новости, 08.12.2025
Мишустин: правительство актуализирует программы повышения рождаемости
Правительство будет актуализировать программы повышения рождаемости и тиражировать лучшие практики, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.12.2025
