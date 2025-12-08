Рейтинг@Mail.ru
Рост ВВП приблизился к десяти процентам, заявил Мишустин
Хорошие новости
 
17:07 08.12.2025
Рост ВВП приблизился к десяти процентам, заявил Мишустин
Рост ВВП приблизился к десяти процентам, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.12.2025
Рост ВВП приблизился к десяти процентам, заявил Мишустин
Рост ВВП РФ за три года приблизится к 10%, несмотря на санкционное давление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.12.2025
россия
михаил мишустин
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Хорошие новости, Россия, Михаил Мишустин
Рост ВВП приблизился к десяти процентам, заявил Мишустин

Мишустин: рост ВВП приблизился к 10%, несмотря на санкции

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Рост ВВП РФ за три года приблизится к 10%, несмотря на санкционное давление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В целом за три последних года в условиях беспрецедентного санкционного давления прирост ВВП приблизится к 10%", - сказал Мишустин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
