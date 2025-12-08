https://ria.ru/20251208/mishustin-2060626608.html
Рост ВВП приблизился к десяти процентам, заявил Мишустин
Рост ВВП приблизился к десяти процентам, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.12.2025
Рост ВВП приблизился к десяти процентам, заявил Мишустин
Рост ВВП РФ за три года приблизится к 10%, несмотря на санкционное давление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.12.2025
Рост ВВП приблизился к десяти процентам, заявил Мишустин
Мишустин: рост ВВП приблизился к 10%, несмотря на санкции