Минпромторг назвал отрасли экономики, где уже применяют беспилотники
Минпромторг назвал отрасли экономики, где уже применяют беспилотники - РИА Новости, 08.12.2025
Минпромторг назвал отрасли экономики, где уже применяют беспилотники
Беспилотники уже используются в России во многих отраслях, например, для ведения воздушной разведки природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, в лесном и...
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
Минпромторг назвал отрасли экономики, где уже применяют беспилотники
РИА Новости: БПЛА используют для ведения разведки ЧС и в сельском хозяйстве
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Беспилотники уже используются в России во многих отраслях, например, для ведения воздушной разведки природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, в лесном и сельском хозяйствах, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
"У нас уже сейчас разработано и опубликовано на портале ГИСП три десятка сценариев использования БАС в гражданских отраслях. В области сельского хозяйства с помощью беспилотных систем проводят точную оценку состояния посевов, выявляют очаги болезней, дефицит влаги и питательных веществ, что в последствии позволяет точечно вносить удобрения и средства защиты растений, экономить до 30% ресурсов и обеспечить увеличение урожайности", - отметили в министерстве.
В Минпромторге РФ
добавили, что в лесном хозяйстве беспилотники активно применяются при обнаружении лесных пожаров на ранних стадиях, проведении оценки лесных ресурсов. Дроны помогают выявить факты незаконных рубок, оценить ущерб от лесных пожаров, вредителей и болезней, а также проводить мониторинг лесовосстановления и инвентаризацию лесных питомников.
"БАС используются также и в области обеспечения безопасности: для ведения воздушной разведки природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, сопровождения и корректировки действий спасательных команд и мобильных поисковых групп, ведения поисковых авиационных работ в труднодоступной местности, на водных акваториях, в лесных массивах и в горах", - отметили в министерстве.
Также беспилотники используются в топливно-энергетическом комплексе, строительстве, ЖКХ и в сфере транспорта, заключили в ведомстве.