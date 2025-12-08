МИД не увидел в стратегии нацбезопасности США позиции по "пост-ДСНВ"

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности США не показывает видение Вашингтона на определение паритетности центральных количественных лимитов ядерных вооружений, сообщает МИД РФ.
«
"В документе мы не увидели элементов, которые позволили бы понять американское видение "пост-ДСНВ". Имеем в виду определение паритетности центральных количественных лимитов ядерных вооружений", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства.
Кроме того, в документе обтекаемо представлено и положение о глобальной системе ПРО США "Золотой купол", отмечается там.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.