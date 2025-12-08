Рейтинг@Mail.ru
МИД увидел в новой стратегии США возможность искать точки соприкосновения - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:47 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/mid-2060680998.html
МИД увидел в новой стратегии США возможность искать точки соприкосновения
МИД увидел в новой стратегии США возможность искать точки соприкосновения - РИА Новости, 08.12.2025
МИД увидел в новой стратегии США возможность искать точки соприкосновения
Новая стратегия национальной безопасности США позволяет вести поиск точек соприкосновения с Россией, считают в МИД РФ. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T21:47:00+03:00
2025-12-08T21:47:00+03:00
в мире
россия
сша
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737856851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d16536d2ba2b6149a875b6e54e28c2f2.jpg
https://ria.ru/20251208/ssha-2060675772.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871403_219:0:2741:1892_1920x0_80_0_0_9334005ecbd4b8f53bac0789b5b33541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД увидел в новой стратегии США возможность искать точки соприкосновения

МИД: новая стратегия безопасности США позволит вести поиск точек соприкосновения

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности США позволяет вести поиск точек соприкосновения с Россией, считают в МИД РФ.
«
"Несмотря на жесткое отстаивание в стратегии интересов США, документ позволяет вести поиск совместных с нами "точек соприкосновения", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
МИД России положительно оценил пункты новой стратегии нацбезопасности США
Вчера, 20:48
 
В миреРоссияСШАМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала