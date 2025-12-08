Рейтинг@Mail.ru
Стратегия нацбезопасности США отрезвит партию войны, надеется МИД - РИА Новости, 08.12.2025
20:34 08.12.2025
Стратегия нацбезопасности США отрезвит партию войны, надеется МИД
Стратегия нацбезопасности США отрезвит партию войны, надеется МИД - РИА Новости, 08.12.2025
Стратегия нацбезопасности США отрезвит партию войны, надеется МИД
Москва надеется, что новая стратегия национальной безопасности США окажет отрезвляющее воздействие на "партию войны" в Европе, заявила официальный представитель РИА Новости, 08.12.2025
Стратегия нацбезопасности США отрезвит партию войны, надеется МИД

МИД РФ: стратегия США окажет отрезвляющее действие на европейскую партию войны

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва надеется, что новая стратегия национальной безопасности США окажет отрезвляющее воздействие на "партию войны" в Европе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Остается надеяться, что новая американская стратегия окажет на европейскую "партию войны" столь же отрезвляющее воздействие, как и недавние высказывания президента Российской Федерации Владимира Путина об абсурдности европейских "мотивировок" подготовки к некой "войне с Россией", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
