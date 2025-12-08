МИД надеется, что США не начнут войну с Венесуэлой

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва надеется, что Белому дому удастся избежать полноформатного конфликта с Венесуэлой, который может обернуться непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария, сообщает МИД РФ.
"Это вызывает особую тревогу на фоне нынешней напряженности, целенаправленно нагнетаемой Пентагоном вокруг Венесуэлы. Рассчитываем, что Белому дому все же удастся удержаться от дальнейшего сползания к полноформатному конфликту, грозящему обернуться непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства.
Американский президент 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
