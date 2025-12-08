Рейтинг@Mail.ru
МИД надеется, что США не начнут войну с Венесуэлой - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 08.12.2025 (обновлено: 20:50 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/mid-2060673674.html
МИД надеется, что США не начнут войну с Венесуэлой
МИД надеется, что США не начнут войну с Венесуэлой - РИА Новости, 08.12.2025
МИД надеется, что США не начнут войну с Венесуэлой
Москва надеется, что Белому дому удастся избежать полноформатного конфликта с Венесуэлой, который может обернуться непредсказуемыми последствиями для всего... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T20:31:00+03:00
2025-12-08T20:50:00+03:00
в мире
венесуэла
москва
мария захарова
россия
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155729/22/1557292244_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_42bfaff2656123350fa571a18393bccc.jpg
https://ria.ru/20251203/zhiteli-2059416028.html
https://ria.ru/20251203/venesuela-2059219436.html
венесуэла
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155729/22/1557292244_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_036e2b903a3a48a8ca24c27f75b389ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, москва, мария захарова, россия, министерство обороны сша
В мире, Венесуэла, Москва, Мария Захарова, Россия, Министерство обороны США
МИД надеется, что США не начнут войну с Венесуэлой

МИД РФ: Москва надеется, что США удастся удержаться от эскалации с Венесуэлой

© РИА Новости / Каролина Кабрал | Перейти в медиабанкФлаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в медиабанк
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Москва надеется, что Белому дому удастся избежать полноформатного конфликта с Венесуэлой, который может обернуться непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария, сообщает МИД РФ.
"Это вызывает особую тревогу на фоне нынешней напряженности, целенаправленно нагнетаемой Пентагоном вокруг Венесуэлы. Рассчитываем, что Белому дому все же удастся удержаться от дальнейшего сползания к полноформатному конфликту, грозящему обернуться непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства.
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Жители Венесуэлы рассказали о настроениях на фоне эскалации угроз США
3 декабря, 08:28
Американский президент 29 ноября призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым. Венесуэльские власти в тот же день решительно отвергли это заявление, потребовали от США уважать воздушное пространство страны и обратилась к ООН и Международной организации гражданской авиации (ИКАО) с призывом осудить заявление Вашингтона, которое, по утверждению Каракаса, представляет собой угрозу применения силы.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Амнистии не будет. Трамп готовится ко "второму Вьетнаму"
3 декабря, 08:00
 
В миреВенесуэлаМоскваМария ЗахароваРоссияМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала