https://ria.ru/20251208/mid-2060673560.html
Калачева назначили генконсулом России в Стамбуле
Калачева назначили генконсулом России в Стамбуле - РИА Новости, 08.12.2025
Калачева назначили генконсулом России в Стамбуле
Дипломат Александр Калачёв назначен генеральным консулом России в Стамбуле, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T20:35:00+03:00
2025-12-08T20:35:00+03:00
2025-12-08T20:36:00+03:00
россия
стамбул
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060673853_0:52:849:529_1920x0_80_0_0_0c6339b91ffcc21fc9e2a1e92e25d5b8.jpg
https://ria.ru/20251208/mid-2060673352.html
россия
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060673853_0:0:849:636_1920x0_80_0_0_114e2494e3d8eec8e59d54705448a292.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, стамбул, в мире
Калачева назначили генконсулом России в Стамбуле
Александра Калачева назначили генконсулом РФ в Стамбуле