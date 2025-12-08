Рейтинг@Mail.ru
Калачева назначили генконсулом России в Стамбуле - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:35 08.12.2025 (обновлено: 20:36 08.12.2025)
https://ria.ru/20251208/mid-2060673560.html
Калачева назначили генконсулом России в Стамбуле
Калачева назначили генконсулом России в Стамбуле - РИА Новости, 08.12.2025
Калачева назначили генконсулом России в Стамбуле
Дипломат Александр Калачёв назначен генеральным консулом России в Стамбуле, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T20:35:00+03:00
2025-12-08T20:36:00+03:00
россия
стамбул
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060673853_0:52:849:529_1920x0_80_0_0_0c6339b91ffcc21fc9e2a1e92e25d5b8.jpg
https://ria.ru/20251208/mid-2060673352.html
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060673853_0:0:849:636_1920x0_80_0_0_114e2494e3d8eec8e59d54705448a292.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, стамбул, в мире
Россия, Стамбул, В мире
Калачева назначили генконсулом России в Стамбуле

Александра Калачева назначили генконсулом РФ в Стамбуле

© Фото : МИД РоссииАлександр Калачев
Александр Калачев - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : МИД России
Александр Калачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Дипломат Александр Калачёв назначен генеральным консулом России в Стамбуле, сообщили в МИД РФ.
"Приказом министерства иностранных дел Российской Федерации Калачёв Александр Александрович назначен генеральным консулом Российской Федерации в Стамбуле, Турецкая Республика", - говорится в сообщении в Telegram-канале российского МИД.
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
МИД надеется, что США не начнут войну с Венесуэлой
Вчера, 20:26
 
РоссияСтамбулВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала