США начали сомневаться в расширении НАТО, заявили в МИД
США начали сомневаться в расширении НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 08.12.2025
США начали сомневаться в расширении НАТО, заявили в МИД
Вашингтон в новой стратегии национальной безопасности США впервые официально подвергает сомнению агрессивно экспансионистскую динамику НАТО, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T20:17:00+03:00
2025-12-08T20:17:00+03:00
2025-12-08T20:17:00+03:00
в мире
сша
россия
мария захарова
нато
сша
россия
США начали сомневаться в расширении НАТО, заявили в МИД
МИД РФ: США в стратегии нацбезопасности впервые сомневаются в расширении НАТО