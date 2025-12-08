https://ria.ru/20251208/mid-2060671471.html
МИД прокомментировал новую стратегию безопасности США
МИД прокомментировал новую стратегию безопасности США - РИА Новости, 08.12.2025
МИД прокомментировал новую стратегию безопасности США
В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства отмечается, что ряд положений в стратегии нацбезопасности говорят о... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T20:09:00+03:00
2025-12-08T20:09:00+03:00
2025-12-08T20:32:00+03:00
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
нато
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg
https://ria.ru/20251208/mid-2060673674.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1f6dd718fcb20c3a72c0c7b831a2a42f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, нато, мария захарова
США, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, НАТО, Мария Захарова
МИД прокомментировал новую стратегию безопасности США
МИД: США пересмотрели внешнеполитические установки в стратегии нацбезопасности