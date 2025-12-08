Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал новую стратегию безопасности США
20:09 08.12.2025 (обновлено: 20:32 08.12.2025)
МИД прокомментировал новую стратегию безопасности США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства отмечается, что ряд положений в стратегии нацбезопасности говорят о серьезном переосмыслении внешнеполитических доктринальных установок США.
"США впервые официально подвергают сомнению извечно агрессивно экспансионистскую динамику НАТО", - говорится в комментарии.
